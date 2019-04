Ultime Notizie Roma del 09-04-2019 ore 12:10

Roma Daily News radiogiornale trovati dalla redazione in studio Roberta dovrebbe tenersi intorno alle 14:00 al ritorno del premier Giuseppe Conte da Milano il vertice di governo su documento di Economia e Finanza lo si apprende da fonti di governo la slittata ieri per problemi di gestione e di agenda servirà anche a sciogliere i nodi politici in vista del Consiglio dei Ministri convocato alle ore 16:30 e poi ci si impegna a pagare 110 milioni di dollari per risolvere una disputa con gli azionisti che l’hanno accusata di informazioni fuorvianti agli investitori sul diesel e sulle mancato rispetto delle norme americane lo riporta l’agenzia Bloomberg a un gruppo di investitori ha fatto causa FC accusando di aver dichiarato falsamente di rispettareregole sulla sicurezza americana e quando poi f.cia adesso Noto di non aver condotto i richiami in modo adeguato i titoli hanno perso valore il patteggiamento deve essere prima approvato da un giudice federale le quotazioni del petrolio continuano a salire con le scale Action del conflitto in Libia e sull’onda delle accresciute pensioni in era ancora gli Stati Uniti d’America incontrati sulla con scadenza Maggio guadagnano €0,17 a 64,57 dollari al barile il branzino al sale fino a 71, $16 con l’apertura delle Urne sono iniziate stamane le elezioni politiche agli aventi diritto di voto sono 6,3 milioni di israeliani il 16% dei quali arabi Saluta anche nell’esercito nelle carceri e negli ospedali le hanno chiuso alle 22:00 locali un’ora prima in Italia e allora le tre principali reti televisive pubblicheranno i rispettivi ex fall risultati ufficiali saranno Resi noti gradualmentela nottata e domani negli ultimi sondaggi il premier è leader in Italia ed il suo principale Rivale Ganz leader del partito centrista blu bianco spalla a spalla che sbaglia paga anche se Indosso una divisa ma non accetto che l’errore di pochi comporti a cose o sospetti su tutti coloro che ci difendono sempre dalla parte delle forze dell’ordine lo dice il Ministro dell’Interno Matteo Salvini A proposito del caso Cucchi il processo è entrato nel vivo con l’interrogatorio davanti alla Corte d’Assise del superteste Francesco Tedesco il carabiniere imputato di omicidio preterintenzionale al fotosegnalamento Cucchi si rifiutava di prendere le impronte siamo usciti dalla stanza e il battibecco con Alessio Di Bernardo è a un certo punto di Bernardo ha dato uno schiaffo violento Stefano Cucchi caduto a terra battendo la testa e Raffaele D’Alessandro anche lui carabiniere imputato ha dato un calcioStefano ha detto tedesco e tutto grazie per averci seguito vi diamo appuntamento alle prossime giorni

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa