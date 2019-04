Ultime Notizie Roma del 09-04-2019 ore 13:10

romadailynews radiogiornale trovati dalla redazione in studio Roberta Frascarelli Noi partiamo da questo ragionamento per il ceto medio per le famiglie che hanno bisogno consigli e lo ha detto il vicepremier e Ministro dell’Interno Matteo Salvini rispondendo ai giornalisti che gli hanno chiesto a margine della visita al salone mobile se la soglia massima per la tua casa sarà di €50000 L’importante è fare giusto parlare poi bisogna fare se c’è una tazza di lotta quest’anno per le partite IVA artigiani e commercianti e vogliamo ridurre anche per le famiglie e lavoratori dipendenti a decadere ben salah è stato designato capo di stato di interi dal Parlamento algerino lo riferiscono i media la designazione ha una durata stabilità di 90 giorni Dopo alcuni giorni in ospedale a Parigi per curare un’infezione urinaria perché è stato dimesso presto tornerà in Brasile lo scrivono oggi i giornalicani che li portano anche il profondo ringraziamento del 78 n Epson arancia e Do Nascimento a quanti si sono prodigati per le cure l’affetto riversato lì in questi giorni inizierà il prossimo 18 aprile Davanti al Tribunale di Milano il processo allo studente universitario di 26 anni che nell’agosto 2017 riuscì ad introdursi con un attacco informatico nella piattaforma Rousseau sistema per le votazioni on line e le attività politica del MoVimento 5 Stelle usando il nickname evariste galois matematico francese vissuto tra il 1811 e il 1832 è da quanto si è saputo Però già nella prima udienza davanti al giudice dell’ undicesima penale si saprà se il tuo fondatore del Movimento pentastellato Davide Casaleggio che gestisce la piattaforma è che presenta una querela ritirerà come dichiarato anche pubblicamente incazzato la denuncia che aveva presentato contro il giovane e in quel caso il processo si chiuderà con un Non doversi a procedere e tutto grazie per averci seguito.prossime news

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa