Ultime Notizie Roma del 09-04-2019 ore 14:10

romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione studio Roberta Noi partiamo da questo ragionamento per il ceto medio per le famiglie che hanno bisogno consigli l’ho detto il vicepremier e Ministro dell’Interno Salvini rispondendo ai giornalisti che gli hanno chiesto a margine della visita al Salone del mobile è la soglia massima per la frattazzo sarà di €50000 L’importante è fare giusto parlare poi bisogna fare però una tassa ridotta quest’anno per le partite IVA artigiani e commercianti concluso vogliamo ridurre le anche per le famiglie e lavoratori dipendenti Il sentiero di riforma per i prossimi anni prevede la graduale estensione del regime di imposta sulle persone fisiche a due aliquote del 15 al 20% a partire dai redditi più bassi al contempo riformando le deduzioni e detrazioni per incentivare gli investimenti le imprese potranno beneficiare di una riduzione dell’aliquotaapplicabili agli utili non distribuiti lo si legge in una bozza del Piano Nazionale delle riforme allegato al Def che andrà oggi in consiglio dei ministri un uomo è morto in un altro è rimasto ferito agguato nel rione Villa nel quartiere di ponticelli a Napoli si tratta di padre e figlio gli agenti hanno avviato le indagini per fare luce sulla dinamica è sul movente del fatto le vittime sono Geminiano 57 anni considerato vicino al Cardinal di egemone della zona il figlio Pasquale 32 anni è rimasto ferito alle gambe da ricoverato all’ospedale del mare di tutto almeno i primi 6 anni siamo stati soli come se fossimo noi sul banco degli imputati fortunatamente oggi la situazione è diversa da quando è subentrato alla Procura di Roma il procuratore capo Da quando il destino del nostro processo è stato affidato al PM musarò non siamo più soli lo ha detto Ilaria Cucchi non sto Muse su RTL 102 5 la situazioneÈ incredibile come oggi sembri tutto così scontato Eppure Allora non l’avevamo nelle aule di giustizia ricordo bene quando Fabio Anselmo lanciò la toga dicendo io non ci vengo più a fare questo processo che sembra i danni dei miei clienti cambia casa il bookstock Village lo spazio per i ragazzi alle scuole del salone internazionale del libro di Torino si trasferisce nel padiglione 2 proprio nel cuore della manifestazione per la prima volta nell’edizione 2019 avere una sua inaugurazione il 9 maggio alle 10:30 con gli interventi di Paola e Claudio regeni i genitori di Giulio regeni morto nel 2016 parleranno con il direttore di Radio 3 Marino sinibaldi del lavoro del figlio in Egitto dei desideri che aveva il futuro suo e del mondo interverrà anche Alessandra ballerini l’avvocato che dopo la notte del ricercatore sto lavorando per ottenere verità e Giustizia ed è tutto Grazie dell’attenzione vi diamo appuntamento alle prossime ore

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa