Ultime Notizie Roma del 09-04-2019 ore 15:10

romadailynews radiogiornale pomeriggio dalla redazione in studio Roberta Frascarelli il sostituto procuratore generale della Cassazione Mariella de Masellis chiesto di assolvere eletto sindaco di Roma Ignazio Marino dall’ accusa di peculato è falso per la vicenda relativa a Cene di rappresentanza Pagate con la carta di credito del Campidoglio Considerando che il fatto non sussiste Marino in primo grado era stato assolto mentre in appello nel gennaio 2018 è stato condannato a due anni di reclusione il verdetto è atteso in serata Il sentiero di riforma per i prossimi anni prevede la graduale estensione del regime di imposta sulle persone fisiche a due aliquote dal 15 al 20% partire dei redditi più bassi al contempo riformando le deduzioni e detrazioni per incentivare gli investimenti le imprese potranno beneficiare di una riduzione dell’aliquota Ires Africaio di non distribuiti lo si legge in una bozza del Piano Nazionale delle riforme allegato al Def che andrà oggi in consiglio dei ministri il sindacato dei Carabinieri del Capitano Ultimo Ecco la famiglia Cucchi con tutte le vittime di violenza lo dice lo stesso ultimo il colonnello Sergio De Caprio presidente del sindacato dei Carabinieri Sì ma nessuno ferma Di Caprio potrà strumentalmente allontanare il sindacato italiano militari Carabinieri di Ilaria Cucchi e dalla sua famiglia siamo da sempre accanto alle vittime per le vittime contro ogni abuso e non al servizio di altri padroni hanno lasciato una lettera dei miliardi Benito l’hai 87 anni ha la moglie Annalisa Ravenna 82 a un messaggio di addio con le ultime volontà lo hanno appoggiato in casa Poi sono saliti sulla propria auto una Ford Focus parcheggiata nel vialetto davanti all’ingresso per mettere fine alla loro esistenza l’uomo ha ucciso la consorte con un colpo di pistola quindi buttato l’arma contro se stesso suicidandosi la coppia era molto legata lascianovivono in Sardegna il terzo all’estero avevano vissuto per molti anni a Cagliari per poi trasferirsi negli ultimi 10 nel villino di via Canepa a Quartu Sant’Elena che lo sport calcio Cristiano Ronaldo in campo per la rifinitura in vista della Ajax e Fermi invece can Chiellini alla continassa nell’ultima allenamento prima della partenza della Juventus per Amsterdam il difensore accusato un problema muscolare al polpaccio legato probabilmente alla partita del 2 aprile a Cagliari ed è in forte dubbio Il centrocampista abbandonato il campo durante Juve Milan di sabato per una distorsione alla caviglia che dovrebbe Costringerlo a saltare l’andata dei quarti di Champions è tutto per ora dalla redazione Grazie per averci seguito Buon pomeriggio

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa