Ultime Notizie Roma del 09-04-2019 ore 18:10

romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione in questo martedì 9 Aprile studio Ferrigno apertura Depp Il sentiero di riforma per i prossimi anni prevede la graduale estensione del regime di imposta sulle persone fisiche a due aliquote delle 15:20 % dei redditi più bassi al contempo riformando le deduzioni e detrazioni per incentivare gli investimenti le imprese potranno beneficiare di una riduzione dell’aliquota Ires applicabile agli utili non distribuiti così una bozza del Piano Nazionale delle riforme legata al Def divulgato dall’ansia Cambiamo argomento Navigator sono attesi 100.000 candidati Cerca il bando per la selezione dovranno guidare i beneficiari del reddito di cittadinanza nella ricerca di un’occupazione il primo bando per la ricerca di un logo per selezionare gli aspiranti in una ricevuta però candidature Mentre per il secondo si è presentata solo la fiera di Roma ora sono stati invitati ad una procedura negoziata anche i raggiSpa Palazzo dei Congressi Si prevedono selezione in tre giorni per un importo totale di €219000 la cronaca un morto e un ferito in un agguato a Napoli nel rione Villa nel quartiere di ponticelli secondo le prime notizie sul fatto Indaga la polizia alle persone coinvolte sarebbero padre il figlio e gli altri hanno avviato le indagini per fare luce sulla dinamica e sul movente del Papa numerosissimi i colpi di pistola esplosi in zona c’è un auto crivellata di proiettili l’agguato proprio nei pressi della chiesa del quartiere del giorno 31 gli arresti eseguiti dalla Polizia di Stato nell’ambito dell’operazione condotta dal servizio centrale operativa della Questura di Vibo Valentia sotto le direttive della Antimafia di Catanzaro la coppia Colpita da un operazione quella cosiddetta dei piscopisani così chiamata perché alla sua base operativa nella frazione di Piscopio di Vibo Valentia la crusca di andrangheta dei piscopisani voleva quella dei Mancuso storicamente dominante sul territorio nel controllo delle attività illecite in una vasta area comprendente Vibo Valentia alcune persone hai messo davanti a capo della procura Antimafia di Catanzaro è tuttodi seguito le muse tornano alla prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa