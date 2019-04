Ultime Notizie Roma del 09-04-2019 ore 19:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione politica in primo piano parliamo del ddl Pillon c’è il mercato oggi al Senato il testo che vuole cambiare le leggi su separazione e divorzio affido condiviso di Minori molto contestato Oggi c’è stato un presidio a Montecitorio c’era anche Fiorella Mannoia per le parlamentari denner il disegno di legge doveva essere fermate la prova che regolano in mano la lega dal Movimento 5 Stelle solo parole va ritirato Finalmente ora lo fa si difende nell’addizione davanti alla commissione di vigilanza nonostante l’allarme di AGCOM è il presidente di viale Mazzini parla di equilibrio di presenze afferma che gli esecutivi Renzi letta e Gentiloni è bello più spazio del governo Conte Ansaldi del Pd non ci stanno i diti della Sera vediamo quattro servizi a 1 per la maggioranza rispetto all’opposizione intanto l’amministratore delegato Salini conferma il primo canale in lingua inglesela formazione di estrema destra del protagonista delle ultime proteste violente nelle periferie romane Imposta un articolo del giornale sovranista primato Nazionale in cui accusa il Facebook di avere iniziato a mettere le sue vittime ha cancellato le foto dei nostri nomi dei candidati si legge gli account personali dei maggiori esponenti del Movimento per il quotidiano sovranista l’aspetto più grande al di là di quello prettamente censuario è l’assenza di motivazioni con la totale pretestuosa la cronaca Napoli agguato davanti ad una scuola nel rione Villa un morto e un ferito Luigi Mignano 57 anni è stato assassinato a colpi di pistola anche il figlio Pasquale 32 anni rimasto ferito a Polignano lo zainetto di un bimbo quello del nipotino di Luigi Mignano 4 anni miracolosamente scampato alle pallottole di essere la guerra dei dazi Trump punta 11 miliardi di dollari di prodotti Unione Europea Washington accuse l’Europa di sostenere Airbus e prepara la controffensiva con nuove tariffe su beni importati dal vecchio continente il presidente americano sottolinea l’Unione Europea si approfitta di noiper il momento è stato stilato un elenco preliminari dei prodotti che potrebbero essere colpiti da un aumento delle tariffe doganali tra cui anche molto i prodotti alimentari come prosecco pecorino e altri formaggi emmental senza yogurt burro di agrumi olio d’oliva marmellata e tutto per il momento le news tornano alla prossima edizione

