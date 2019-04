Ultime Notizie Roma del 09-04-2019 ore 20:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione in studio Giulia Ferrigno L’economia in primo piano o posticipare il termine per l’invio telematico della dichiarazione dei redditi Dal 30 settembre al 30 novembre c’è il primo si della commissione finanze della camera l’emendamento della relatrice blocco del MoVimento 5 Stelle la proposta di legge per la semplificazione fiscale un altro emendamento approvato in commissione prevede l’allungamento da 10 a 15 giorni della scadenza per l’emissione della fattura elettronica rispetto alla data a cui risale la piastra elettrica compiuto un attacco nel centro della Libia uccidendo 2 persone tra cui il Presidente del Consiglio Comunale rapendo il capo delle guardie municipali del convenuto La scorsa notte nella città oltre 600 km a sud-est di Tripoli terroristi hanno incendiato la sede della Guardia Municipale abitazioni di alcuni poliziotti rivendicato l’azione a Fernando che si tratta di un invasione come vendetta per i territori perduti in Siciliaho trovato in un Casolare di Contrada ciavolotto Marsala il cadavere di Gianni Gianni ha 27 anni scomparso sabato notte dopo essere stata in un locale di Contrada a 500 m da luogo del ritrovo il corpo con il viso era tutto un albero e aveva gli stessi indumenti indossati la sera della scomparsa abitanti dicono che ieri al giorno era stata ispezionata non era stato trovato nulla in chiusura lo sport del Calcio Stefano ti lascia la guida della Fiorentina alle dimissioni del tecnico Viola non sono stati ancora ufficializzati ambienti vicino a lui conferma non la decisione motivata dalla perdita della fiducia da parte della società e della proprietà con implicito rimprovero di sostanziale mancanza di serietà nella gestione di un ultimo periodo della squadra Questa mattina ho avuto un confronto con il direttore generale dell’area tecnica Corvina e con la squadra che ha lasciato il centro sportivo domani pomeriggio avrebbe dovuto guidare la legge tutto grazie per averci seguito le news tornano alla prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa