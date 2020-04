Ultime Notizie Roma del 09-04-2020 ore 08:10

romadailynews radiogiornale e Ben ritrovati all’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio sono un milione e mezzo le persone contagiate dal coronavirus nel mondo lo rivela la Johns Hopkins University secondo cui i i contagiati dal coronavirus nel mondo sono 1500000 830 mentre i morti sono arrivati 87706 per il secondo giorno consecutivo gli Stati Uniti registrano quasi duemila vittime in 24 ore precisamente 1973 abbiamo imparato molto possiamo essere più forti di prima e ricostruiremo il paese questo incubo farà e finirà presto queste le parole del Presidente Donald Trump riprende oggi pomeriggio a partire dalle 17 l’eurogruppo che dovrà decidere quali aiuti mettere in campo per fronteggiare la pandemia coronavirus Germania e Francia si sono ricompattati lavorano per un’intesa anche se c’è ancora dail blocco olandese che non vuole gli eurobond e il mess senza condizioni il premier italiano Giuseppe Conte determinato abbiamo bisogno degli eurobond per non far perdere competitività tutta l’Europa dice e nell’interesse Reciproco che l’Europa sia all’altezza della sfida Altrimenti dobbiamo assolutamente abbandonare il sogno europeo e dire ognuno fa per sé la presidente della BCE Christine lagarde rinnova il suo invito per una posta di bilancio forte al coronavirus chiedendo i governi di superare le differenze in un editoriale pubblicato su diversi quotidiani europei e riportato dall’agenzia Bloomberg affermate non saranno Curati tutti gli altri soffriranno la solidarietà un interesse personale è vitale che la risposta di bilancio alla crisi sia presa con sufficiente forza in tutte le parti dell’area Euro sottolinea La Garde iniziando Poi i primi segnali preoccuparti dal mercato del lavoro riguarda la fase 2 dell’emergenza pandemia e Confindustria va in pressing la ripartenza sia Maggio Ma gli scienziati avvertono 2almeno sei otto mesi secondo Alessandro Vespignani mentre per Massimo Galli prima vanno Preparate le mie di diagnostica per ritirare nuovi focolai ottimista assessore gallera il traguardo è molto vicino l’ultimo bilancio della Protezione Civile 3836 nuovi casi e 542 vittime ma calano ricoveri e terapie Intensive ed è record di guariti 2099 in un giorno finisco verde siamo ancora in piena emergenza la Melania Trump ha avuto una conversazione telefonica con Laura Mattarella la figlia del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella corrente No la Casa Bianca sottolineando che la first lady ha fatto le sue sentite condoglianze per i molti italiani che hanno perso la vita per il coronavirus traverso ed espresso ottimismo e speranza sul fatto che il Trend è positivo sul pronto il coronavirus continui in Italia e ha messo in evidenza come gli americani sono a fianco dei loro alleati Linda tre per la talpa che con le sue registrazioni di Monica LewinskyPrato l’ex presidente Bill Clinton facendolo mettere in stato di accusa è morta all’età di 70 anni la trippa era gravemente malata anche se la sua scomparsa non è riconducibile al coronavirus nei giorni scorsi anche la stessa le Winx chi aveva commentato il tuo stato di salute non importa il passato spero che si riprenda aveva scritto Non posso neanche immaginare quanto sia difficile per la sua famiglia E questa era l’ultima notizia l’informazione Torna più tardi buon proseguimento che la linea può tornare alla regia

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa