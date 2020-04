Ultime Notizie Roma del 09-04-2020 ore 09:10

romadailynews radiogiornale e Ben ritrovati l’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale instù riprende oggi pomeriggio a partire dalle 17 l’eurogruppo che dovrà decidere quali aiuti mettere in campo per fronteggiare la pandemia coronavirus Germania e Francia si sono ricompattati e lavorano per un’intesa anche se c’è ancora Cardinale blocco olandese che non vuole gli eurobond del mese senza condizioni il premier italiano Giuseppe Conte determinato abbiamo bisogno degli eurobond per non far perdere competitività tutta Europa dice e nell’interesse reciproco Europa sia all’altezza della sfida Altrimenti dobbiamo assolutamente abbandonare il sogno europeo e dire ognuno fa per te e sono oltre un milione e mezzo alle persone contagiate dal coronavirus nel mondo lo rivela la Johns Hopkins University qui contagiati sono 1500000 830 mentre i morti sono arrivati 87706 per il secondo giorno consecutivo gli Stati Uniti registrano quasi duemila vittime 24 ore precise1973 abbiamo imparato molto possiamo essere più forti di prima ricostruiremo il paese questo incubo finirà presto le parole del Presidente Donald Trump è presidente della BCE Christine lagarde rinnova il suo invito per una risposta di bilancio forte al coronavirus chiedendo e governi di superare le differenze in un editoriale pubblicato su diversi quotidiani europei e riportato dall’agenzia Bloomberg afferma se non saranno Curati tutti i paesi gli altri soffriranno la solidarietà e un interesse personale evitare che la risposta di bilancio la crisi sia presa con sufficiente forza in tutte le parti dell’area Euro sottolineerà Garda evidenziando primi segnali preoccupanti dal mercato del lavoro mezzo miliardo di persone a rischio povertà a causa del coronavirus la ferma loxam stimando che il 68 percento della popolazione mondiale potrebbe scivola povertà in assenza di rapidi aiuti se le Stime Si avverassero si tratterebbe di un passo indietro di 10 anni nella lotta alla povertà e di non ritorno a trent’anni fa in alcune aree dell’Africa subsaharianadalla fase dell’emergenza pandemie Confindustria va in pressing la partenza sia a maggio Ma gli scienziati avvertono durerà almeno 7-8 mesi seconda Alessandro Vespignani mentre per Massimo Galli prima vanno preparate viene diagnostica evitare nuovi focolai ottimista l’assessore galera il traguardo è molto vicino l’ultimo bilancio della Protezione Civile 3836 nuovi casi ma calano i ricoveri e le terapie Intensive dei record p2099 in un giorno il ministro speranza avverte siamo ancora in piena emergenza ed è tutto buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa