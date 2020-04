Ultime Notizie Roma del 09-04-2020 ore 10:10

romadailynews radiogiornale e Ben ritrovati all’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio il mess della discordia oggi il nuovo riunione per superare le chiusure olandesi il governo conferma la linea dura Italia non arretra di un millimetro nella maggioranza il MoVimento 5 Stelle continua ad opporsi al mese per raccogliere i francesi a fare il compromesso più accettabile Boris Don’t Give Up Boris Non mollare così il premier Giuseppe Conte si rivolge all’amico Boris Johnson nel corso di un’intervista la pipì augurando il premier britannico di superare la malattia che lo vede attualmente Ricoverato in terapia intensiva dopo aver contratto il virus come riporta la adn Kronos la Confindustria di Lombardia Emilia Romagna Piemonte Veneto hanno sottoscritto in agenda per la riapertura delle imprese e la difesa dei luoghi di lavoro e fronteggiare l’emergenza coronavirus se le quattro principali regioni del nord che rappresentano il 45%di italiano non riusciranno a ripartire nel breve periodo il paese rischia di spegnere definitivamente il proprio motore ogni giorno che passa rappresenta un rischio in più di non riuscire più a rimetterlo in marcia 500 di milioni di persone a rischio povertà perfetto del coronavirus dice ocram se le spine Si avverassero si tratterebbe di un passo indietro di 10 anni nella lotta alla povertà di un passo indietro di trent’anni al dell’Africa subsahariana un rapido sguardo alle borse quelle asiatiche chiudono in rialzo di attesa nella riunione dell’opec Chloe dei dati del Mercato del Lavoro negli Stati Uniti sullo sfondo restano sempre degli investitori per la crisi innescata dal coronavirus il governatore della Banca Centrale del Giappone haruhiko kuroda annunciato che l’istituto continuerà nella sua politica monetaria accomodante Tokyo Archivia le contrattazioni Piazza sul mercato dei cambi Lo Yen si stabilizza sul dollaro a 180 in realtà la Cina con Shanghai shenzhen e Hong Kong vola Mumbai bene Seul sul fronte macroeconomico in arrivo e verbali dellaRegno Unito attesi dati sul PIL produzione manifatturiera e bilancia commerciale dall’Italia alla produzione industriale dall’Italia alla produzione industriale dalla Germania alla bilancia commerciale dagli Stati Uniti previsti i sussidi di disoccupazione settimanali i prezzi alla produzione le scorte all’ingrosso E questa era l’ultima notizia buon proseguimento di Ascolta

