Ultime Notizie Roma del 09-04-2020 ore 11:10

romadailynews radiogiornale Un saluto dalla redazione e da Roberta Frascarelli stata una turbativa sulla prima gara Bandita da Consip per l’acquisto la fornitura di dispositivi di protezione individuale e Di apparecchiature sanitarie per un valore complessivo di 258 milioni ha scoperto la guardia di finanza al termine di un’indagine lampo che ha portato all’arresto di un imprenditore per turbativa d’asta e adempimento non corretto di Pubbliche forniture il Lotto su cui è stata scattata la turbativa è relativo alla fornitura di 24 milioni di mascherine chirurgiche per un importo complessivo di 15,8 milioni è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il testo del decreto legge approvato il 6 aprile scorso in consiglio dei ministri Che contiene le misure urgenti sulla regolare conclusione l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di stato il provvedimento èda oggi le borse europee aprono in rialzo con lo sguardo rivolto alla riunione dell’opec e l’arrivo in giornata dei verbali della BCE a spingere i mercati anche rialzo del prezzo del petrolio Donald Trump chiedi tuo fiducioso su un accordo tra Russia e rabbia Saudita sul fronte valutario prosegue stabile l’euro sul dollaro a 1086 partono positive Parigi Francoforte Londra Madrid non riesco a vedere mio nipote non ha più senso vivere così in poche parole scritte su un biglietto era chiuso l’addio di un anziano savonese che dopo tanti giorni di quarantena ucciso buttandosi da una finestra di casa un gesto estremo che potrebbe non essere isolato nei giorni scorsi altri due anziani savonesi si sono tolti la vita pare tht dall’obbligo di restare chiusi in casa senza la possibilità di scambiare due parole con gli amici alla Bocciofila o fare parte di una partita a carte a parlare del caso il secolo decimonono non bisogna sentirsiè una fase passeggera che verrà superata dice Carlo Vittorio Valenti direttore del dipartimento di salute mentale dipendenze dell’ASL 2 di Savona ed è tutto Per ora grazie della appuntamento alle prossime ore

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa