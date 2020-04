Ultime Notizie Roma del 09-04-2020 ore 13:10

romadailynews radiogiornale trovati dalla redazione e da Roberta per i record nel numero di guariti 2099 nelle ultime 24 ore secondo L’ultimo bollettino della Protezione Civile porta Confindustria in pressing sul Governo Giuseppe Conte per chiedere di porre fine alla down-low MS frenato l’inizio della fase 2 non c’è ancora una diminuzione netta dei contatti ma solo rallentamento riaprire Ora è difficile mentre mi racconta in un’intervista alla BBC spiega che è necessario individuare alcuni settori che possono ricominciare la loro attività Se gli scienziati danno il loro senso Potremmo cominciare ad allentare alcune misure fine di aprile ribadendo come la Guardia non sarà abbassata e spiegando che Solo gradualmente verranno messe in campo le riaperture altro fronte caldo quello dei decessi nelle case dianziani oltre un terzo sarebbe dovuto al coronavirus c’è stata una turbativa sulla prima gara Bandita da Consip per l’acquisto e la fornitura di dispositivi di protezione individuale Di apparecchiature sanitarie per un valore complessivo di 258 milioni l’ho scoperto alla Guardia di Finanza al termine di un’indagine lampo che ha portato all’arresto di un imprenditore per turbativa d’asta inadempimento di contratti di Pubbliche forniture Lotto su cui è stata accertata la turbativa e relativo alla fornitura di 24 milioni di mascherine chirurgiche per un importo complessivo di 15,8 milioni il Parlamento olandese ha provato due risoluzioni che esaltano il governo a non accettare gli eurobond e a tenere il punto sulla condizionalità per l’utilizzo del mezzo le mozioni presentate rispettivamente dal Partito Anzi Unione Europea forum per la democrazia ed ha una formazione trasversale di Deputati Non sono vincolanti ma danno in chiaro indirizzo politico al governo impegnato nei negoziati all’eurogruppola ripresa dei lavori fissata per oggi alle 17 sono oltre 1 milione e mezzo alle persone contagiate dalla coronavirus nel mondo lo rivela la Johns Hopkins University secondo cui contagiati 1500000 830 mentre i morti sono arrivati 87706 per il secondo giorno consecutivo gli Stati Uniti registrano quasi 2000 vittime in 24 ore precise 1973 abbiamo imparato molto possiamo essere più forti di prima ricostruiremo il paese questo incubo finirà presto le parole del Presidente Donald Trump decreto imprese è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale ed entrato in vigore il decreto contiene misure sulle garanzie statali al credito alle imprese l’invio di alcune scadenze fiscali l’estensione delle norme di Golden Power e la proroga dei tempi processuali abbiamo lavorato tutta questa notte al testo del decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale dopo mezzanotte per poter inviare le banche già stamattina la circolare applicativa delle misure per fornire liquidità alle imprese afferma il presidente dell’abi Antonio patuelli ed è tutto grazie per averci seguito vi diamo appuntamento alle prossime news

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa