Ultime Notizie Roma del 09-04-2020 ore 14:10

romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione studio Roberta Frascarelli emergenza con una virus il record dei numeri di guariti 2099 nelle ultime 24 ore il secondo L’ultimo bollettino della Protezione Civile porta Confindustria in pressing sul governo e sul premier Giuseppe Conte per chiedere di porre fine alla da una lo ammette frena sull’inizio della fase 2 non c’è ancora una diminuzione netta dei contagi e poi mercoledì in una intervista alla BBC spiega necessario individuare alcuni settori che possono ricominciare la loro attività tra gli scienziati danno il loro assenso Potremmo cominciare ad allentare alcune misure già alla fine di aprile ribadendo come la Guardia non sarà adattata e spiegando che Solo gradualmente verranno messe in campo le riaperture sulla possibilità che la Russia abbia legato I suoi aiuti all’Italia sul coronavirus alla condizione che Romale sanzioni europee nei confronti di mosca che il premier si offende profondamente è un’offesa al governo italiano è che ha Vladimir Putin che mai si è sognato di usare gli aiuti come leva la produzione industriale a febbraio scende del 1,2% rispetto a gennaio quando aveva segnato un rialzo congiunturale record più 3,6% lo rileva l’Istat su base annua il calo è del 2,4% dato corretto per gli effetti di calendario prosegue così commenta lo stesso istituto di statistica una lunga fase di contrazione che raggiunge il dodicesimo mese consecutivo i semi meno di febbraio ancora non registrano appieno l’impatto economico delle misure restrittive prese per fronteggiare il coronavirus il primo caso italiano sul territorio nazionale di covid-19 E infatti emerso il 21 febbraio da lì è partita la prima zona rossa comprensiva di 11 comuni tra Lombardia e Veneto oltre 60 milioni per aiutare lein difficoltà anche per pagare gli affitti sospensione dei solleciti per chi non può saldare il canone Ater azzeramento delle spese per gli over 70 corredi di baffi in Lombardia c’è chi specula sulle mie c’è chi lavora orgoglioso della regione che risponde coricati lo dice il leader della Lega Matteo Salvini commentando uno degli ultimi provvedimenti della giunta sicura Italia che oggi in Senato a Avrai solo il primo dei tanti decreti disposti dal governo per gestire l’emergenza economica ai margini di manovra del parlamento sui 25 miliardi del decreto erano già attivamente difficili da prevedere perché sono soddisfatto del comportamento delle opposizioni votano contro il provvedimento ma non hanno fatto ricorso allo struzzo Nismo lo ha detto il capogruppo del PD a Palazzo Madama Andrea Marcucci intervenendo a Radio Rai 1 non dobbiamo permettere che la pandemia da coronavirus distrae alla nostra attenzione ai complotti dell’arroganza globale lo ha detto la guida Suprema iraniana ali khameneiin un discorso televisivo in occasione dell’anniversario della nascita del dodicesimo Imam recita il Ma di che secondo i credenti è nascosto e tornerà un giorno come il Messia al salva il mondo un doppio album con un’orchestra sinfonica di 85 persone e 6 musicisti Rock tre cori e la Ian Gillan alla mitica voce dei Deep Purple da parte del figlio di Dio Jesus Christ Superstar musical del musical opera rock in cui Andrew Lloyd Webber e TIM rice ai futuri re della musica osarono usare la passione ed inserisco tra atmosfere IP e chitarre elettriche con milioni di fan in tutto il mondo all’inizio era solo un album uscito nel 1970 quest’anno compio 50 anni nella settimana santa torna a conquistare La Ribalta ed è tutto grazie per averci seguito vi diamo appuntamento alle prossime news

