Ultime Notizie Roma del 09-04-2020 ore 16:10

romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio Roberta Frascarelli emergenza coronavirus il governo ha chiesto il voto di fiducia per il decreto cura Italia ora all’esame del Senato ad annunciarlo al nell’aula di Palazzo Madama è stato ministro per i rapporti con il Parlamento Federico divizia il gruppo delle autonomie al Senato assicurato il voto favorevole mentre lega Forza Italia Fratelli d’Italia confermano il no al provvedimento di premier Conte in un’intervista alla BBC spiega che è necessario individuare alcuni settori che possono ricominciare la loro attività degli scienziati danno il loro assenso Potremmo cominciare ad allentare alcune alla fine di aprile ribadendo come la Guardia non sarà adatta per spiegando che Solo gradualmente verranno messe in campo le riaperture tu la possibilità che la Russia abbia legato I suoi aiutitu coronavirus alla condizione che Roma lenti le sanzioni europee nei confronti di Mosca il premier si offende profondamente è un’offesa al governo italiano e anche Vladimir Putin e che mai nato di usare gli aiuti come leva sulle sanzioni altro fronte caldo quello dei difetti nelle case di cura per anziani oltre un terzo sarebbe dovuto al coronavirus La Spagna ha raggiunto il picco della pandemia da coronavirus e comincerà presto il processo violentamento dell’attuale lockdown lo ha sottolineato il presidente del governo spagnolo Pedro Sanchez abbiamo raggiunto il piccolo adesso comincio a Scalea Action ha detto Sunset in Aloe congresso rimarcando tuttavia che ritorno alla normalità sarà graduale in linea con la gravità della situazione un uomo di 100 anni è stato dimesso oggi dall’ospedale dopo essere guarito dal coronavirus in Iran è accaduto nella provincia settentrionale di Albert dove l’anziano èRicoverato in terapia intensiva al nosocomio universitario sala secondo quanto riporta lisna non è tuttavia il più longevo tra i guariti di covid-19 nella Repubblica islamica un uomo di 106 anni una donna di 102 erano stati dichiarati guariti nelle province di com’ è zanzan in Iran si registrano oggi 66220 e 4110 vittime mentre i pazienti guariti sono oltre 32.000 quinto giorno di ospedale per Boris Johnson e la terza notte trascorsa in terapia intensiva al senso martedì dopo l’aggravamento dei sintomi di contagio da coronavirus eseguito ieri sera dalle prime notizie su segnali di miglioramento il premier ragionevolmente bene Ha detto oggi alla BBC il ministro della cultura Oliver dowden citando le raffigurazioni dell’ultimo bollettino di ieri Intesa Sanpaolo grazie alle misure varate dal Governo questa settimana elevah 50l’ammontare di risorse in termini di credito mette a disposizione del paese la banca in particolare moltiplichi alla liquidità messa a disposizione delle imprese nella fase di emergenza con Attendo loro di tutelare l’occupazione e di far fronte ai pagamenti nonostante la progressiva riduzione o addirittura aspetta di fatturato e per ora è tutto Grazie dell’ascolto appuntamento alle

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa