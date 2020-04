Ultime Notizie Roma del 09-04-2020 ore 17:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buon pomeriggio dalla redazione in Giuliano Ferrigno un’apertura alla Fed annuncia nuovi programmi per 2300 miliardi di dollari a sostegno delle aziende americane allarme dal FMI Siamo di fronte ad una crisi un’altra la crescita globale Sarà negativa Nel 2020 anticipiamo il peggiore calo della grande depressione del 1929 afferma il direttore del Fondo Monetario Internazionale nel pomeriggio La dell’eurogruppo che dovrà decidere tu gli aiuti per fronte il Parlamento olandese ha provato nella serata di ieri due risoluzioni che portano il governo a non accettare gli Europa ea tenere il punto una cancellazione dei debiti è completamente impensabile Puntualizza la presidente della BCE Christine lagarde capelli di Di Maio e Conte agli altri governi mentre Matteo Salvini attacca Noi abbiamo fondato l’Europa ma se l’Unione Europea èi morti non è nostro futuro e si scalda il dibattito anche in Italia in vista della riunione a complicare le cose C’è un infelice uscita della Wind che in un articolo dal titolo il resti ferma Kia del governo tedesco di non cedere alle richieste italiane nel testo si scrive dall’altro che in Italia la mafia stia aspettando i finanziamenti a pioggia dell’Unione Europea nazione vergognosa replica al ministro Luigi Di Maio è inaccettabile Spero che il governo tedesco ne prenda le distanze anche Salvini va all’attacco e avverte che voteranno sia il mess voteremo la fiducia a questo governo Cambiamo argomento raggio 4 cm 10 deceduti per l’epidemia di covid-19 altri quattro camici bianchi in forma la federazione nazionale degli ordini hanno infatti perso la vita sono tutti i medici di famiglia in Lombardia intanto sempre lì è allentata la morsa del codice anche oggi dati migliorano chi c’è il governatore Antonio Fontana ti avverte siamo ancora nel pieno della Battaglia porta siamo virtuosi o gli sforzi saranno vanificati mi piace lo sport nuotopotrebbe essere cancellato l’obiettivo principale sempre organizzare la stagione con il maggior numero possibile di Gran Premi entro l’anno solare 2020 spiega una nota Ma la società che gestisce il Circus della MotoGP sottolinea che se la pandemia resterà più a lungo di quanto ti può anticipare come ultima risorsa si prenderebbe in considerazione la cancellazione dell’intera stagione tutto grazie per averci seguito le news tornano alla prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa