Ultime Notizie Roma del 09-04-2020 ore 18:10

romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno spaziali formazione emergenza coronavirus a un mese dall’avvio del Down In Italia si guarda la fase due dobbiamo individuare i dice il premier Giuseppe Conte alla BBC alcuni settori che possano ricominciare la loro attività inizia ti danno il loro assenso Potremmo cominciare ad allentare quelle misure già alla fine di questo mese con te ne patisce come la Guardia non sarà abbassata e spiega che Solo gradualmente per hanno messo in campo le riaperture industriali tedeschi a fermano lì ci servono imprese italiane il governo pone la fiducia sul DL cura Italia le opposizioni annunciano il proprio no dopo la blindatura e intenditore intanto dopo la pubblicazione in Gazzetta il decreto imprese che la pubblicazione cambiano i requisiti del bonus da €600 per i professionisti previsto dal decreto cura Italia si precisa ora che l’indennità spetta agli scritti in via esclusiva alle casse private non titolari di trattamento pensionisticouna novità Che bello che devi pagamenti inerenti di parte delle domande di accesso al sussidio presentate agli enti dal primo Aprile l’ultima notizia in chiusura salgono a 113000 i casi di contagio da coronavirus in Germania mentre le vittime sono più Di 2300 stando alla John Hopkins University Spagna si registra un calo nel numero delle vittime con 683 morti in 24 ore 74 meno di ieri bilancio totale di 15238 il piccone paese Sarebbe stato raggiunto e si comincerà presto il processo di allentamento del lockdown là sottolineato il Presidente del Governo Sanchez migliorano le condizioni di Boris Johnson anche se presto in terapia intensiva è tutto grazie per averci seguito lendinuso tornano la prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa