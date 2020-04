romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione in studio Giuliano Ferrini emergenza coronavirus bollettino di oggi l’epidemia non molla la presa non si avvicina la fase 2 i nuovi dati comunicati dalla Protezione Civile descrivono una situazione stabile calano i ricoverati gravi e meno gradito crescere leggermente dopo gli ottimi dati di ieri il numero di nuovi casi di persone talmente malate ma il numero giornaliere di cuori in diretta alto quasi 2 mila le salto anche il numero delle vittime e 610 persone hanno perso la vita nelle ultime 24 ore ieri erano state 542 arrivando ad un totale di decessi complessivo di 18279 secondo i dati della Protezione Civile down malati le persone attualmente positive è pari a 1615 unità ieri erano stati il 195 che aumenti della via del Lotto Dow Italia ci guarda ora la fase due dobbiamoMi dici il premier Giuseppe Conte alla BBC alcuni settori che possono ricominciare la loro attività Sì Cinzia ti danno il loro assenso Potremmo cominciare ad allentare alcune misure già la fine di questo mese con te ribadisce come la guardia abbassata Chi è che Solo gradualmente verranno messe in campo le riaperture industriali tedeschi affermano Ripartiamo ci servono imprese italiane hanno funzionato la fiducia sul DL cura Italia le opposizioni annunciano il prof dopo la blindatura è in editore intanto dopo la pubblicazione in Gazzetta il decreto imprese con la pubblicazione cambiano i requisiti del bonus da €600 per i professionisti previsto dal decreto cura Italia paura che l’indennità spetta agli scritti in via esclusiva alle casse private non titolari di trattamento pensionistico una novità Che bello che devi pagamenti imminenti di parte delle domande di accesso al sussidio presentate agli enti dal Aprile è tutto grazie per averci seguito le muse e tornano la prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa