Ultime Notizie Roma del 09-04-2021 ore 07:10

romadailynews radiogiornale venerdì 9 Aprile Buongiorno dalla redazione da Francesco Vitale in studio la disponibilità di vaccini non è calata Non ho dubbio sul fatto che gli obiettivi vengono raggiunti lo ha detto il premier Mario Draghi a Palazzo Chigi ribadendo l’obiettivo di vaccinare entro aprile tutti gli ho trattenuta in tempo un po’ vedendolo di vaccinare entro aprile tutti gli ottantenni e gran parte degli over 75 bacchettando I furbetti del vaccino con che coscienza la gente salta la lista sapendo di lasciare esposte al rischio di morte persone fragili sulla copertura vaccinale delle fasce a rischio ci sarà una direttiva di figliuolo e i parametri su queste categorie serviranno per decidere le riaperture perché L’obiettivo è riaprire insicurezza nelle prossime settimane ed è possibile riconsiderare le misure anche prima del 30 aprile dove contagi vaccinazioni lo permetta non si placa la bufera sul sofà Gate al palazzo presidenziale di Ankara con il premier Mario Draghi che ieri sera ho usato parole durissime conper turco non condivido assolutamente erdogan credo che non sia stato un comportamento appropriato Mi è dispiaciuto moltissimo per l’umiliazione è che la presidente della commissione Ursula von der leyen ha dovuto subire apre il presidente del consiglio con questi dittatori chiamiamoli per quello che sono di cui però si ha bisogno aggiunto uno deve essere Franco nell’esprimere la propria diversità di vedute anche la convoca l’ambasciatore italiano negli anni ci aspettiamo che non si è spacciata affermazioni vengono immediatamente ritirate afferma il ministro degli Esteri Il commissario per l’emergenza figliolo ribadisce che il piano vaccini va’ va’ Che punta le 500.000 somministrazioni al giorno entro fine mese superata quota 12 milioni di dosi dubbi sull’ attrazione che ha creano timori Lombardia si registra Qualche rallentamento per gli over 75 ma Fontana assicura tutti gli over 80 vaccinati entro domenica disagi in Piemonte per le prenotazioni nella fascia 60-69 Istituto Superiore di Sanità e Haifa parlano di un plasma iperimmune inefficace conpolmonite si rafforza il pressing delle regioni per un allentamento delle misure almeno cinque sperano nella arancione e da lunedì Salvini vede draghi spinge per la riapertura a metà aprile Dov’è tranquillo il ministro Garavaglia osserva che il 2 giugno potrebbe essere una data per togliere i divieti ipotesi di creare isole covid free i governatori di Sardegna Sicilia Solinas e Musumeci chiedono di monetizzare l’intera popolazione delle due Isole per rilanciare il turismo nelle ultime 24 ore 17221 i casi 487 vittime in calo ricoveri e le terapie Intensive confronto governo regioni sulle veri draghi Annuncia il piano per il 30 aprile evidenziando la forte discontinuità con quello di Conte su alcune aree indicando come priorità gli aiuti alle fasce più povere il modello organizzativo prevede una struttura di coordinamento centrale le amministrazioni locali responsabili di investimenti e riforme la supervisione politiche affidato un comitato a Palazzo Chigi con i ministri il Ragioniere Generale Mazzotta parla di richiesta dei Ministeri di 30 miliardimostra il clapon scoppia Slovacchia un caso sul vaccino Russo sputnik L’Istituto nazionale per il controllo dei farmaci fa sapere di aver analizzato i Lotti arrivati i paesi di averli trovati differenza di quelli sotto via testa di studi pubblicati da lancio Mosca parla di fake news di sabotaggio accusano del succo e di avere lanciato una campagna di disinformazione facendo testare il vaccino in un laboratorio che non fa parte del set ufficiale dell’Unione Europea il CDA di atlanti avviato l’esame del offerta vincolante per la 88% di ASpI presentata da cassa depositi e prestiti dei fondi blackstone ma che il board anche preso atto della manifestazione di interesse inviata da spagnola acsd Florentino Perez che valuta tu strade fino a 10 miliardi come offerta accolta con favore da gionata a noi al partner del fondo che ride come si è ampiamente superiore a quella di cassa depositi e prestiti il titolo di Atlantis area più 3:07 una nefasta sinergia tra mafia e colletti Bianchi utilizzati dalle cosche per riciclare denaro sporcoassegno frodi fiscali nel settore degli Oli minerali sono i legami portati alla luce dell’operazione petrolmar Spa nella quale sono confluite quattro inchieste condotte dalla dda di Napoli Roma Reggio Calabria e Catanzaro che ha portato a un miliardo di euro e l’esecuzione di 56 ordinanze di custodia cautelare 15 Fermi fra gli arrestati ci sono La vedova del petroliere di Cesare Anna bettozzi e la figlia e ci fermiamo qui per il momento Vi auguro un buon proseguimento di ascolto la linea che può tornare alla regia A più tardi

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa