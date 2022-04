Ultime Notizie Roma del 09-04-2022 ore 19:10

romadailynews radiogiornale siamo di nuovo appuntamento con l’informazione e buona cena dalla redazione al microfono Giuliano Ferrigno il conflitto in Ucraina in apertura assistenza militari e potrebbe potenzialmente portare ad un confronto diretto tra Stati Uniti e Russia lo ha affermato l’ambasciatore Russo Antonov gli stati uccidentali sono coinvolti direttamente negli eventi attuali in quanto continuano a pompare l’Ucraina con armi e munizioni incitando ulteriori spargimenti di sangue ha detto simili azioni sono Nicolosi e provocatori perché dirette contro il nostro stato possiamo portare gli Stati Uniti e la Russia sulla via di un confronto militare in diretta incalzato l’ambasciatore qualsiasi fornitura di armi ed equipaggiamenti militari da lucide effettuata con convogli attraverso il territorio dell’Ucraina è un obiettivo militare legittimo per le nostre forze armate e parlando di quella che è per Vladimir Putin è un’operazione militari speciale Anto non fa ripetuto che gli attacchi sonovestiti militari ed esclusivamente con armi ad alta precisione respingendo le accuse sugli attacchi contro i civili affermando che l’occupazione dell’Ucraina non è l’obiettivo dell’operazione speciale intanto su Twitter il ministro degli Esteri ucraino Puglia ba scrive abbiamo creato un archivio on-line per documentari crimini di guerra della Russia le prove raccolte dalle atrocità commesse a dall’esercito Russo in Ucraina garantiranno che questi crimini di guerra non sfuggono alla giustizia aggiunge Enel concedo un messaggio alla nazione il presidente ucraino zielinski ha chiesto che come il massacro di buccia anche la attacco missilistico avvenuto ieri a Crema sia considerato in tribunale come gli altri crimini di guerra russi andiamo a chiedere per riapriremo subito dopo Pasqua la nostra ambasciata lo ha deciso il ministro Luigi Di Maio dopo la riunione di coordinamento di questa mattina la Farnesina per fare il punto sulla terra siamo stati gli ultimi ad andare via da qui effettueremo tra i primi a tornarci ha detto di maiale Unità di Crisi insieme l’ambasciatore Zaza in collegamento da Leopoli Ambasciatore starace da Mosca un altro gesto per dimostrare ilil popolo ucraino un modo concreto per affermare che deve prevalere la diplomati Ha ribadito il titolare della Farnesina nei prossimi giorni verranno effettuati tutti i controlli necessari per il trasferimento a chi è fai tutto dovrà essere fatto in condizioni di sicurezza in coordinamento con gli altri partner europei ed è stata scoperta nella regione di kharkiv dalle forze militari ucraine una fossa comune con i soldati russi lo rendono noto i media locali in una chiesa dove era installato quartiere generale delle forze di Mosca gli artificieri hanno trovato i corpi dei civili locali uccisi dai russi insieme agli esplosivi gli artificieri sono al lavoro in tutta la regione della l’ultima notizia per il momento l’informazione torna la prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa