Ultime Notizie Roma del 09-05-2019 ore 08:10

Roma Daily News radiogiornale Giovedì 9 maggio Buongiorno dalla redazione da Francesco Vitale in studio conti chiude il caso Siri con la revoca del sottosegretario nessun voto in consiglio dei ministri ma fiducia al premier e la vittoria degli onesti esulta Di Maio non faccio cadere il governo per questo assicura Salvini indagato per abuso d’ufficio Intanto il governatore del vista Fontana nell’ ambito dell’ inchiesta tangenti in Lombardia il taglio dei parlamentari esagera camera il via libera definitivo urla insulti contro la raggi ieri a Casal Bruciato Dov’è la sindaca di Roma ha diritto alla casa popolare per una famiglia Roma prima gli italiani poi gli altri la critica però Di Maio la famiglia nomade stata invitata per un incontro stasera con Papa Francesco che questa mattina in Vaticano preghiera con le comunità Rom e Sinti si apre oggi il salone del libro di Torino che ieri sera accogliendo la richiesta di comune e regione arrivo Kato la missione di alta forza la kermesse la casa editrice vicino a CasaPound annuncia che farà causa il suore polacchi è indagato per apologia di fascismo Oggi è il giorno della memoria delle vittime del terrorismo e delle stragi la Cina ha rotto l’accordo e pagherà così Trump a poche ore dalla ripresa delle trattative commerciali tra Washington e Pechino Non preoccupatevi delle Cina tutto si risolverà assicura il presidente americano Ma domani nuovi dati senza un’intesa le borse di Tokyo e Shanghai hanno aperto in calo inflazione cinese più 2,5 % ad aprile denunciato che il servizio bolivariano di intelligenza ha sequestrato il vicepresidente dell’assemblea Nazionale Edgar brano a cui era stata revocata l’immunità all’arrivo della polizia deputato si è rifiutato di scendere dalla flauto e gli agenti del se avrebbero utilizzato autogru per portarlo via una trentenne rimasto gravemente ustionato avviso tra si rischia di perdere un occhio dopo fidanzata trentottenne lo ha colpito con l’acido in strada Legnano nel Milanese contro di lei la vittima aveva sporto denuncia per stalking ad aprile la donna si è costituita ed è stata arrestata per lesioni personali gravissimei persecutori tradurre inglese la finale di Champions League del Tottenham batte 32 Elias da Amsterdam per una doppia di Monte affronterà il Liverpool primo giugno a Madrid Europa League stasera alle semifinali di ritorno c’è il forte Valencia Arsenal Juventus conti della società smentiscono indiscrezioni di stampa che parlano di un ritorno di Conte al posto di Allegri tennis oggi degli Ottavi a Madrid era l’ultima notizia Buon ascolto e buona giornata

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa