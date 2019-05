Ultime Notizie Roma del 09-05-2019 ore 09:10

romadailynews radiogiornale ancora una buona giornata dalla redazione da Francesco Vitale in studio Juan guaido è libero positore autoproclamatosi presidente interino de Venezuela denunciato che il servizio bolivariano di intelligenza ha sequestrato il vicepresidente dell’assemblea Nazionale Edgar Zambrano in un Guido avvertito le mettiamo il popolo de Venezuela comunità internazionale che regime ha sequestrato il primo vicepresidente libero positore aggiunto che il regime del presidente Nicolas Maduro tenta di integrare il potere che rappresenta tutti viene se l’anima non ci riuscirà Cambiamo argomento in corso un’operazione dei Carabinieri nei confronti del clan dei Casamonica a Roma il bilancio e di 22 arresti tra appartamenti La famiglia è stata accertata l’esistenza di un’associazione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti principalmente nella zona di via del Quadraro Porta Furba a Roma sistema un giro di Affari di oltre €100000cambiamo ancora argomento la politica è il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha deciso la revoca delle Sottosegretario leghista Armando Siri indagato per corruzione dalla Procura di Roma il decreto Direi che è stato adottato dal Premium volta sentito in del Consiglio dei Ministri che a lungo dibattuto il caso come ho tenuto la fiducia dei ministri senza la conta che seppur simboli che avrebbe fotografato la rottura tra lega il capo del Governo rivendico il metodo adottato anche per il futuro ha detto Conte fiducia nel prendere una difendiamo Siri invece ha fermato Matteo Salvini la lega spinge ora per le riforme Luigi Di Maio parla di importante segnale di discontinuità rispetto al passato tante pentastellato si registra anche l’intervento di Alessandro Di Battista Siri non potrà più far parte di questo governo l’avvicendarsi a lezione per tutti che il governo lavori solo per la collettività in caso se non faccia fare un trend evidente già da giorni da qui al 26 maggio tra il MoVimento 5 Stelle e la lega sarà guerra sogni tema all’ultimo voto cambiamo ancora argomento una scelta di campo cittàRegione Piemonte definiscono così la decisione di tenere fuori dal salone del libro alza forte la casa editrice vicino a casa passando per tutelare la sua immagine la sua impronta democratiche il sereno svolgimento della manifestazione dopo giorni di polemiche divisione defezioni sale dunque la tensione alla vigilia dell’inaugurazione delle 20:00 è una richiesta assurda faremo caposala vinceremo ferma Francesco polacchi e mentre il partito di estrema destra ed editore di alta forte che intanto la procura di Torino ha iscritto nel registro degli indagati con l’accusa di apologia del Fascismo torniamo in Italia una scossa di terremoto di magnitudo 3,3 è stata registrata alle 5:14 al confine tra Italia e Slovenia secondo i rilevamenti dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia il Sisma ha avuto ipocentro a 12 km di profondità ed epicentro 12 km non si segnalano danni a persone o cose era l’ultima notizia Buon proseguimento mi ascolti

