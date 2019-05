Ultime Notizie Roma del 09-05-2019 ore 10:10

romadailynews radiogiornale ancora una buona giornata dalla redazione da Francesco Vitali studio i leader del MoVimento 5 Stelle Luigi Di Maio Corregge la propria posizione dopo la visita della sindaca raggi alla famiglia Rom assegnataria di una casa popolare a Casal Bruciato nella periferia di Roma prima gli italiani poi gli altri aveva detto il vicepremier che ora chiarisce di non essere in ritardo la prima cittadina e sottolinea è giusto dare la massima solidarietà una donna che viene minacciata disturbo da CasaPound da fascisti poi risponde a Salvini sulla chiusura dei negozi di cannabis legale più controlli fa meglio è nessuna volontà di sostenere il Ministro dell’Interno nella lotta alla droga controlli per carità in macchina anche lotta alla mafia l’editore Francesco polacchi fondatore della casa editrice altaforte sfida l’esclusione del Trony di Torino decisa dopo la richiesta di comune e regione non c’è alle 10:00 ci sarò per ribadire che la logica di alta forte non si piega al pensiero unico se avete ancora la libertà d’espressione Aggiungi un post su Facebook Vi aspetto i libri non devonocensura martedì scorso Regione Piemonte Comune di Torino hanno presentato un esposto contro polacchi la procura ha aperto un’inchiesta per apologia di fascismo e appartenenti alla famiglia il bilancio di una nuova operazione in corso accertata l’esistenza di un’associazione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti principalmente nella zona di via del Quadraro Porta Furba a Roma fino a un giro di Affari di €600000 al mese è un nuovo colpo al clan le istituzioni ci sono commenti raggi ore decisive per evitare l’escalation dei dazi Stati Uniti Cina nel negoziato in corso negli Stati Uniti con il premier di Pechino Washington hanno notificato al momento del 10% al 25 su 200 miliardi di dollari di made in Cina da domani dura reazione di Pechino assumeremo contromisure scale non è nel nostro interesse in quello del mondo siamo rammaricati Trump attacca Pechino ha rotto l’accordo e pagherà ma assicura Non preoccupatevi della Cina tutto si risolverà le borse di Tokyo o Shanghai hanno aperto in calo questa mattinarimaniamo all’estero quando vuoi leader oppositore autoproclamatosi presidente interino de Venezuela denunciato che il servizio bolivariano di intelligenza ha sequestrato il vicepresidente dell’assemblea Nazionale Edgar Zambrano la denuncia dell’operazione di polizia è stata formulata dal deputato Oscar On the road dirigente del partito aktion Democratica secondo cui all’arrivo della polizia Zambrano si è rifiutato di scendere dalla sua auto gli agenti del Sebino hanno dato un altro gruppo e portarlo via verso il carcere di El helicoide Zambrone uno dei 7 Deputati e poi l’assemblea Nazionale Costituente revocato dei giorni fa limoni te per aver partecipato al tentativo di sollevamento militare bella 30 il Senato dello stato di New York approva un provvedimento di legge che consente al Congresso di accedere alle dichiarazioni delle tasse statali di Donald Trump la misura è stata approvata con 39 voti a favore 21 contrari il trattarti così è stato chiamato consente alle autorità fiscali dello stato di fornire le dichiarazioni delle tasse del presidente americano per propositi legislativi specifici legittimi i regali di Trump definiscono incostituzionale la richiestastata l’operazione di salvataggio di Carige da parte dei blackrock lo comunicano i commissari della banca spiegando che al termine di un’articolata fase preparatoria nell’ambito della quale si inquadra la delibera del Consiglio di gestione del volontario di lunedì 6 maggio il fondo blackrock ha ritenuto di non dare ulteriore corso alla sua iniziale manifestazione di interesse di conseguenza proseguo valutazioni riguardanti ulteriori soluzioni di mercato inglese la finale di Champions 2019 dopo un’altra partita mozzafiato e il Tottenham ha battuto Liars drums una doppia rimonta da 0-2 a 32 nel secondo tempo La tripletta del brasiliano Lucas Mola è servita per cancellare 0-1 dell’andata gli sport affronteranno il Liverpool nella finale del primo giugno lo Stato Wanda metropolitano di Madrid fonti della Juventus società smentiscono indiscrezioni di stampa che parlano di un ritorno di Conte al posto di allegri era l’ultima notizia buon proseguimento di ascolto in restate in compagnia

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa