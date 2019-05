Ultime Notizie Roma del 09-05-2019 ore 12:10

romadailynews radiogiornale trovati dalla redazione in studio Roberta altro duro colpo dei Carabinieri e Casamonica e di 22 arresti tra cui appartenenti alla famiglia il bilancio di una nuova operazione in corso accertata l’esistenza di una associazione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti principalmente nella zona di via del Quadraro e Porta Furba a Roma Sì ma tu un giro d’affari di oltre €100000 al mese il presidente del consiglio Giuseppe Conte ha deciso la revoca del sottosegretario leghista indagato dalla Procura di Roma per corruzione il decreto di Remo che è stato adottato dal premier sentito il CDM che a lungo dibattuto prendo atto è andato alla guida della Lega Matteo Salvini del fatto che la raggi e indagata da mia idea al suo posto i nostri candidati sono specchiati se ci sono colpe di serie hai colto di serie B presunti colpevoli di serie A e di serie Ba casa mia se uno vale uno inchiesta Vale inchiesta la scossa di terremoto di magnitudo 3.3 è stata registrata alle 5:14 al confine tra Italia e Slovenia secondo i rilevamenti dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia il Sisma ha avuto ipocentro a 12 km di profondità ed epicentro a 12 chilometri da Gorizia non si segnalano danni a persone o cose qua guardo il leader oppositore autoproclamatosi presidente ad interim del Venezuela ha denunciato che il servizio bolivariano di intelligence sebin strato il vicepresidente dell’assemblea Nazionale grigio Gaido avvertito Allora siamo il popolo del Venezuela e la comunità internazionale che Regina sequestrato Edgar Zambrano abbiamo negativo per le borse dei cinesi nel giorno dell’avvio del nuovo negoziale sul convenienti c’è composita di Shanghai cioè nelle prime battute lo 0,78 % mentre quello di scienze cioè scivolando a quota 1005 15,79 15sta volando negli Stati Uniti per continuare le trattative commerciali ma la Cina ha rotto la corda e pagherà lo permette residenze Donald Trump in Florida secondo quanto riportato dai media americani la città di Torino e la Regione Piemonte soci fondatori del salone del libro hanno chiesto gli organizzatori della manifestazione di rescindere il contratto con la casa editrice altaforte è necessario tutelare il salone del libro Il formaggio nella sempre unta democratiche il sereno svolgimento di una manifestazione seguita da molte decine di migliaia di persone affermano in una nota le due istituzioni ci fermiamo qui Grazie per l’attenzione vediamo alle prossime news

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa