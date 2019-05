Ultime Notizie Roma del 09-05-2019 ore 14:10

Roma Daily News radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio Roberta gunelli è stata completamente smantellata al salone del libro La situazione alta forte la casa editrice vicino a CasaPound al centro delle polemiche escluse dalla kermesse vicino allo stand del Ministero della Difesa è rimasta la sagoma dello stand le mie dichiarazioni sono state usate come scusa sono stato denunciato per il reato di opinione sono disponibile a chiarire la mia posizione con la procura ma tengo che la pietra dello scandalo sia il libro io Matteo Salvini è un attacco al Ministro dell’Interno che comunque non voglio tirare per il bavero commenta Francesco polacchi editore di alzaporte Palazzo Marino dovrebbe formalizzare il trasferimento a un altro ufficio di Franco Zina dirigente della direzione urbanistica indagato per abuso d’ufficio nell’ambito dell’inchiesta sulla corruzione della dda di Milano Ritengo di sì adessoda qui Milano Giuseppe sala rispondendo ai cronisti che gli hanno chiesto se il trasferimento sarà formalizzato oggi lo conosco da anni lo conoscono tutti una persona che ha sempre dato il suo contributo. non accettava la fine della loro relazione sentimentale per questa minacciato E rapinato la ex sentendo anche di tagliare i capelli per punizione successo a Prato La donna è riuscita ad avvertire i carabinieri che hanno arrestato un cittadino cinese di 30 anni non in regola con il permesso di soggiorno uomo ha minacciato E aggredito con un pugno Next step nazionali e poi si è impossessato con la forza del trolley dei documenti della fidanzata lista dei Carabinieri il trentenne si è dato alla fuga ma è stato bloccato la vittima è stata accompagnata al pronto soccorso Non ce l’ho la moretta trattenuto in attesa di giudizio direttissimo le elezioni del 2019 hanno un’importanza speciale siete voi cittadini europei nel scegliere quale direzione prendere all’Unione Europea noi capi di Stato di Bulgaria Repubblica Ceca Germania Polonia Irlanda Grecia Francia Croazia Italia CiproLituania Ungheria Malta Austria Polonia Portogallo Romania Slovenia Slovacchia e Finlandia Ci appelliamo i cittadini che hanno diritto a farlo finché partecipa al voto è l’appello firmato da 21 gli stati europei tra cui Mattarella prego per voi sono vicino e quando leggo sul giornale una cosa brutta Ti dico la verità contro lo ha detto il Papa nel incontro di preghiera in Vaticano con 500 nome di oggi ho letto una cosa brutta Sul giornale Questa non è più vita l’amore è la civiltà poi avanti con l’amore aggiunto Francesco conclusione del suo discorso abbraccio il Signore vi benedica pregate per ed è tutto Grazie dell’attenzione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa