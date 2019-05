Ultime Notizie Roma del 09-05-2019 ore 15:10

romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio Roberta Frascarelli in A4 tutti i minorenni hanno preso di mira un ragazzo disabile con la scusa di offrirgli un po’ di marijuana per due volte lo hanno immobilizzato e rapinato la doppia aggressione avvenuta in zona Savena per via di Bologna tra via Faenza è un parco pubblico in via Industria 3 dei responsabili sono stati arrestati dalla polizia il più piccolo è un bolognese di 15 anni Gli altri sono due sedicenni uno nato in Albania l’altro cittadino marocchino nato a Vercelli la vittima un giovane di 31 anni che ha un disagio psichico e vive in una casa famiglia una ragazza di 16 anni è stata investita da una moto a Roma è che in via Crescenzio nel quartiere Prati al centro sul posto la polizia locale del gruppo Prati la sedicenne di nazionalità romena è stata portata in ospedale in codice rosso alla guida della moto45 kg è il questore di Macerata Antonio Pignataro chiude due cannabis Shop Civitanova Marche titolari sono stati denunciati per sfratto per il Ministro dell’Interno Matteo Salvini che Ringrazia le forze dell’ordine è la magistratura è l’inizio della guerra via per via negozio per negozio quartiere per quartiere città per città contro la cosiddetta cannabis legale non voglio spacciatori di droga fa male meglio battuto di una canna dice durante un comizio a Pesaro in realtà da tempo Pignataro impegnato in una crociata davanti al proliferare di questo tipo di negozi in particolare per la vendita delle infiorescenze Enea chiusi Bari gli Stati Uniti d’America hanno giudicato arbitrario al resto del primo vicepresidente dell’assemblea nazionale del Venezuela Edgar Zambrano e hanno sottolineato che se Il deputato che posizione non sarà liberato immediatamente ci saranno conseguenze la detenzione arbitraria del deputato da parte delle oppressive forze di sicurezza di Maduro in Venezuela è illegaleimperdonabile madura i suoi Complici sono direttamente responsabile della sicurezza di Zambrano si legge in Un Tweet dell’ambasciatore virtuale degli Stati Uniti Venezuela account ufficiale del dipartimento di Stato statunitense per il paese ammaccato ma non troppo da l’ultimo Festival di Sanremo dove ha raggranellato solo un misero 19esimo posto Non è che torna con il suo quattordicesimo album inediti dal titolo il mio gioco preferito parte prima in uscita Il 10 maggio quindi domani per Warner Music disco con 7 tracce che segna il distacco dall’ pronta elettronica del precedente lavoro a favore di un albume più suonato Nek e tornerà poi dal vivo il 22 settembre all’Arena di Verona ed è tutto per ora dall’area di buon pomeriggio

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa