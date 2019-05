Ultime Notizie Roma del 09-05-2019 ore 16:10

romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio a Giuliano Ferrigno una quarantina di migranti sono stati soccorsi al largo della Libia da una nave della Marina Militare Italiana la notizia è stata data da fonti qualificate confermato dal ministro Salvini che ripete io porti non ne do e domanda perché in HPV che tra l’altro pattugliate dalla guardia costiera non si lavora tutti nella stessa direzione o non può esserci un Ministro dell’Interno che chiude i porti qualcun altro che raccoglie I migranti bisogna chiarire alcune vicende nel governo economia alla fine del 2017 la ricchezza netta delle famiglie italiane è stata pari a 8,4 volte il reddito disponibile misurato al lordo degli ammortamenti su rileva nuova indagine Istat bankitalia Secondo i dati del Lotto e questo è un rapporto è più alto di quello relativo alle famiglie francesi inglesi e canadesi anche se nel periodo il divario che ha notevolmente ridotto si spiega il livello elevato di questo indicatore Nel confronto internazionale amplificato dalle Riveventennale dei redditi delle famiglie italiane via elettrici usato Cambiamo argomento l’editore Francesco polacchi fondatore della casa editrice altaforte indagato per apologia del Fascismo Guida l’esclusione dal salone di la pietra dello scandalo il libro di Salvini è un attacco al ministro annuncia per sabato la presentazione del libro sull’Inter Litta il quale a sua volta denuncia Siamo alla censura al rogo dei libri la sindaca appendino replica di la responsabilità di fare una scelta di campo intanto la sopravvissuta Ad Auschwitz ringrazia per la decisione coraggiosa l’ultima notizia in chiusura il cantiere per i lavori di restyling di Porta Capuana il cuore di Napoli finanziati nell’ambito del grande progetto UNESCO è rimasto vuoto perché l’impresa appaltatrice dei lavori come riferisce Il mattino ha ritirato uomini e mezzi dopo aver denunciato in questura due giorni consecutivi di minacce da parte del Racket delle estorsioni il presidente della municipalità Chiaia della riapertura immediata anche con un presidio della polizia sabbia di commercianti e residenti vuol dire che lo Stato si arrende e alza bandiera biancaGrazie per averci seguito le news e tornano la prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa