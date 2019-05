Ultime Notizie Roma del 09-05-2019 ore 17:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con informazione Buon pomeriggio dalla redazione nel studio Giulio Ferrigno chiama il governo non certo per farti distrarre dalle polemiche siamo determinati a lavorare sono le parole del premier Conte rispondendo a sibilo per il Consiglio Europeo chiudendo come un caso di ieri la vicenda si potevano però le schermaglie nella maggioranza Di Maio stuzzica l’alleato sui Nomadi e CasaPound il Ministro dell’Interno replica sulla droga e annuncia una direttiva contro i negozi di cannabis legale e la chiusura di primi tre poi attacca un problema al governo ce l’ha che perde tempo nel ridurre tasse e burocrazia Cambiamo argomento è vero ci sono cittadini di seconda classe ma i veri cittadini di seconda classe sono quelli che scartano la gente tu la scopa in mano buttano fuori l’ho detto papà Francesco incontrano in Vaticano 500 tra Roma e ti prego per voi e quando leggo sul giornale una cosa brutta sopraggiunto spiegando che questa non è civiltà Invitando a lasciare dietro il rancoreintestazione la sindaca di Roma raggi per la visita una famiglia Roma intestataria di un alloggio popolare a Casal Bruciato mi mangio di Chiara solidarietà Conte Chioda la legge va applicata la famiglia Roma oggi sarà dal papà Apri insieme Piazza della Corea del Nord ha lanciato due missili a corto raggio della base missilistica di signori distante circa 80 km a nord-ovest di Pyongyang quella riferito il comando di Stato Maggiore congiunto Sud Corea senza fornire indicazioni sulla aria di caduta dei due ordini sul testo avviene in concomitanza con la visita Trulli da parte dei capi nei contenitori sulle polemiche con la Corea del Nord del Giappone e Stati Uniti per discutere su come rilanciare i negoziati sul nucleare di Pyongyang Giappone Screw definitivi siano finiti nelle proprie acque territoriali è tutto grazie per averci seguito le mie cose tornano alla prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa