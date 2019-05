Ultime Notizie Roma del 09-05-2019 ore 19:10

romadailynews radiogiornale siamo Nuovo appuntamento con informazione Buonasera dalla redazione studio Giuliano Ferrigno la guerra i negozi di cannabis Light nuovo fronte di scontro tra lega e Movimento 5 Stelle Matteo Salvini da Pesaro lancia la crociata Da oggi comincio guerra dice via per via negozio per negozio quartiere per quartiere città per città che annuncia che è in corso la chiusura di cannabis shop a Macerata Porto Recanati e Civitanova Marche oggi stesso manderà una ti va con questa indicazione annullato intanto a Torino il Festival Internazionale della Canapa Ma sabato prossimo a Roma stile era la Million marijuana March Di Maio dichiara folle pensare che siamo a favore della droga a lei gli ha dopo gli ultimi sondaggi che danno i ripresa il MoVimento 5 Stelle picciotto segretaria all’interno sibilia di Chiara non capisco perché chiuderli e primi denunciati per le proteste avvenute nei giorni scorsi a Casal Bruciatopizzeria di Roma contro l’assegnazione di una casa popolare ad una famiglia di nomadi Tra questi ci sarebbe anche chi ha urlato la frase ti stupro al passaggio della donna a Roma con la bambina identificati e denunciati anche chi ha insultato con la famiglia il papà incontrato oggi 500 tra Roma e ti prego per voi quando leggo sui giornali una cosa brutta sopra detto loro il pontefice ieri la contestazione è anche alla sindaca raggi per la visita ad una famiglia Roma intestatario di un alloggio a Casal Bruciato Di Maio dichiara la solidarietà contro la legge va applicata la cronaca in quattro tutti i minorenni hanno preso di mira un ragazzo disabile con la scusa di prendere un po’ di marijuana per due volte lo hanno immobilizzato e rapinato nella periferia di Bologna tre sono stati arrestati il più piccolo è un bolognese di 15 anni Gli altri due sono 16 anni uno nato in Albania e altro marocchino nata a Vercelli la vittima e un giovane di 31 anni con un disagio psichico e vive in una casa famiglia andiamo a Napoli via graduale miglioramento della funzione respiratoria per la piccola Noemi lo rende noto l’ospedale Santobono dopo i nuovi esami prostatamorta la bimba ferita gravemente nella sparatoria di venerdì il nuovo quadro clinico ha reso possibile la riduzione dell’apporto di ossigeno continua però la spiegazione profonda la prognosi per mani riservata è tutto grazie per averci seguito le io se torno non la prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa