Ultime Notizie Roma del 09-05-2019 ore 20:10

Roma Daily News radiogiornale Buonasera dalla redazione appuntamento con informazioni in studio Giulia Ferrigno il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel suo messaggio al direttore del salone del libro Nicola lagioia sottolinea ricordiamo Primo Levi la necessità di non dimenticare ciò che è avvenuto negli anni della seconda guerra mondiale come tragica conseguenza del disprezzo dei diritti di ogni persona l’editore Francesco polacchi fondatore della casa editrice altra forte indagato per apologia del Fascismo sfida all’istruzione del salone la pietra dello scandalo di il libro di Salvini è un attacco al ministro che annuncia per sabato la presentazione del libro sul leader leghista In quale denuncia Siamo alla censura al rogo dei libri per la sindaca di Torino Chiara Appennino è stato fatto una scelta di campo una dei sopravvissuti Ad Auschwitz di Chiara grazie per la decisione coraggiosa e più tempo per adeguare scuole asili nido alle norme antincendio lo chiede il Movimento 5 stelle con un emendamento al Decreto sblocca cantiericapogruppo al Senato Stefano patuanelli che la proposta si definisce un piano straordinario per l’adeguamento degli edifici pubblici ad uso scolastico nel triennio 2019-2021 destinate agli interventi 50 milioni all’anno il termine per l’adeguamento delle scuole già fissata 31 dicembre 2018 così al 31 dicembre 2021 mentre per gli asili nido lo slittamento fine 2019 ultime notizie chiusura di economia alla fine del 2017 la ricchezza netta delle famiglie italiane è stata pari a 8,4 volte il reddito disponibile al lordo degli ammortamenti lo chiede una nuova indagine Istat Banca Italia secondo i dati dell’ocse questo rapporto è più alto di quello relativo alle famiglie francesi inglesi e canadesi anche se non il periodo il divario si è notevolmente ridotto si spiega il livello elevato di questo indicatore Nel confronto internazionale amplificato dal ristagno ventennale dei redditi famiglie italiane viene però è tutto grazie per averci seguito le news e tornano la prossima edizione

