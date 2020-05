Ultime Notizie Roma del 09-05-2020 ore 07:10

romadailynews radiogiornale e Ben ritrovati l’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio le ho trovato un accordo sul Mestre linea di credito da 240 miliardi sarà disponibile dal primo giugno il presidente Centenaro spiega che tutti potranno prendere prestiti fino al 2% del PIL e con scadenza 10 anni tasso di interesse poco sopra lo zero 1% anno per coprire i costi sanitari esulta Sassoli Chi ha fatto perdere tempo l’Italia chiede scusa ma lo state of The Union a Firenze il premier Conte shorebased sono sufficienti a Montana una frazione di quanto altri grandi economie come quella americana stanno spendendo per sostenere Le loro imprese le loro famiglie il preside effettivo della deve essere di almeno un trilione di euro Il traditore trionfa ai David di Donatello nel inusuale versione da remoto il film di Marco Bellocchio conquista sei statuette tra cui miglior regiail miglior attore protagonista con Pierfrancesco Favino 5 statuette tutte tecniche per Pinocchio di Matteo Garrone il presidente Mattarella elogia l’arte del sogno del cinema per ricostruire il nostro paese dice se necessario recuperare ispirazioni e quindi tornare a sognare a far sognare il ministro Franceschini annuncia invece per lunedì un incontro per discutere sulla riapertura delle sale Monese rinvia l’esame delle Agenzie una volta al giorno è proprio calendario e rimanda le valutazioni anche sulla Grecia un rinvio con cui modi non toccherei dba3 dell’Italia con Outlook stabile Se invece come nelle attese si esprime il giudizio sulla belpaese confermato ABB ma il Trend è rivisto da stabile A negativo una revisione al ribasso legata alla considerevole certezza sulle ripercussioni economiche del coronavirus che a proposito di coronavirus delle regioni premono per poter anticipare di aperture oggi La Provincia autonoma di Bolzano riaprire negozi mentre luitoccherà a parrucchieri bar ristorante Il 25 invece agli alberghi il ministro per gli affari regionali Francesco boccia annunciato di impugnazione della legge intanto la curva del contagio Si conferma decrescente il numero delle vittime ha superato le 30 mila il maggior numero in Europa sono 1635 le vittime del coronavirus negli Stati Uniti nelle ultime 24 ore il bilancio totale della pandemia supera così 77000 morti Secondo i dati forniti dalla John Hopkins University gli Stati Uniti registrano al momento oltre 1,28 milioni di casi ufficialmente diagnosticati record di decessi invece in Brasile che ha registrato 751 morti nel 24 mai arrendersi mai disperare e la lezione che la regina Elisabetta ricorda ai connazionali in piena emergenza coronavirus Rivolgendosi al paese in TV per il settantacinquesimo anniversariostoria sulla Germania la ditta la 94enne Sovrana britannica al suo secondo discorso Alla nazione dell’esplosione della pandemia ha esordito ricordando il messaggio che venga trasmesso a 75 anni esatti da quando suo padre Re Giorgio sesto annuncio alla radio la fine della seconda guerra mondiale in Europa E questa era l’ultima notizia buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa