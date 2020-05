Ultime Notizie Roma del 09-05-2020 ore 08:10

romadailynews radiogiornale Ben ritrovati raccolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio accordo raggiunto l’eurogruppo sulla nuova linea di credito Del Mes che consentirà agli Stati che lo riterranno di accedere a finanziamenti agevolati con condizionalità limitate è che vengano usati sulle spese sanitarie di prevenzione supplementari dovuta la pandemia di covid-19 lo si apprende da fonti europee con dell’Unione Europea prevale 6 unità realizzare una risposta solidaria e l’intervento del presidente del consiglio a The State of Junior per il premier sur eBay emesse da soli non bastano solo una frazione di quanto altre che non dicono mi è come quella americana stanno spendendo per sostenere le imprese e famiglie serve il recovery Found almeno €1000000 sono 37961 i malati divirus in Italia in calo rispetto alle precedenti 24 ore di 1663 nella sola giornata per Rivetti La diminuzione era stata di 1904 Il dato è stato fornito dalla Protezione Civile dobbiamo rinunciare a un po’ della nostra libertà per avere una libertà completa da un po’ di giorni lo ha detto il presidente di regione Lombardia Attilio Fontana intervenendo al consueto punto stampa su Facebook sull’andamento della pandemia Se tutto andrà come ora precisato il 18 maggio avremo un’altra iniezione di libertà Mi rivolgo ai cittadini Lombardi continuate su questa strada e potremmo tra poco eliminare altre limitazioni meglio una misura di cautela In più ha concluso che uno in meno con piccole precauzioni usciremo da ogni limitazione rapidamente e torniamo negli Stati Uniti dove sono 1635 le vittime del coronavirus nelle ultime 24 ore il bilancio totale della pandemia supera così 67000 morti Secondo i dati forniti dallaHopkins University negli Stati Uniti registrano al momento oltre 1,28 milioni di casi ufficialmente diagnostica E questa era l’ultima notizia buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa