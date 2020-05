Ultime Notizie Roma del 09-05-2020 ore 09:10

romadailynews radiogiornale Ben ritrovati all’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio raggiunta L’intesa sul meccanismo europeo di stabilità scadenza prestiti e 10 anni Tasso annuale 0,1% i ministri nelle conclusioni sorveglianza proporzionata la crisi per il covid 19 Gualtieri parla di un’unica condizione spesa sanitaria Conte server recovery Found per Zingaretti una grande opportunità per l’Italia i pentastellati affermano uno strumento in Cambiamo argomento il discorso della Regina Elisabetta che ricorda la fine della Seconda Guerra Mondiale mai arrendersi dice il discorso della Sera 75 anni dopo la fine del conflitto le nostre strade sono piene con l’amore e la cura che abbiamo gli uni degli altri coronavirus da Varese arriva un test rapido per sapereche positivi il sistema Analizza la saliva ed è stato messo a punto dall’università dell’Insubria in collaborazione con l’art 7 Laghi di Varese dai risultato in 5 minuti e ha un attendibile del 90% per il prototipo la seconda validazione servirà ancora un mese poi il test potrà essere commercializzato andiamo in Svezia sono 3175 persone decedute su 24623 casi di contagio il tasso di mortalità e a301 per milioni di abitanti la Norvegia 40 la Danimarca 87 la Finlandia 56 le autorità svedesi mantengono la basato sul principio di responsabilità e sul distanziamento andiamo ora a parlare di scuola si è concluso l’incontro Azzolina sindacati sulla via del nuovo anno scolastico esami di stato sentiamo il presidente del sindacato ANIEF Marcello Pacificopartire gli esami di stato in presenza insicurezze che è la prima prova il primo banco di prova per l’inizio del nuovo anno scolastico data Comunque non può sostituire sempre e per sempre la didattica in presenza insostituibile nel rapporto tra alunni e studenti come la scuola si sta rilevando per i nostri studenti che qualcosa da mare e non qualcosa capitolare e quindi è molto importante questo è importante discutere su come poter fare gli esami di stato in quell’ora di colloquio in presenza in tutta sicurezza dei presidenti di commissione per gli studenti quindi ci sono dei colloqui sui documenti che devono essere sottoposti del sulle domande sui quesiti al comitato scientifico Einstein è stato presentato perché non ci possiamo sottrarre a questo prezioso compito che di contribuire alla buona riuscita in tutta sicurezza di questo momento importante della vita degli studiovviamente tutto questo è la curva epidemiologica continuerà a scendere e non esci più diventerai questo mese e ci distanza Perché in caso contrario o riteniamo che si debbano fare comunque Allora on-line e non si presenta Se ti dovesse essere anche consegnato gli deve essere diverso anno scolastico le parole d’ordine quello che abbiamo detto il ministro sono una organici le classi pollaio inizio lo sa bene e Questo significa che il governo deve investire anche in questo momento particolare del paese di aumento del debito ma non sono sulla soprattutto soddisfazioni il numero di casa dell’essere dimezzato perché bisogna mantenere il distanziamento come abitudine per evitare che un giorno si ripresenti il virus essere coscette di chiudere le tante cose ma questo questo momento degli organici ovviamente porta alla necessità di un maggiore reclutamento di un maggior numero di persone quindi un piano straordinario di assunzioni di precari cosìabbiamo chiesto in Parlamento delle modifiche al Decreto Legge Sia di personale docente che personalizzata con interessi ovviamente di tutte le categorie perché ad esempio non si può insegnarti sanitari stabilizzare gli edifici perché sono andato a buon fine dell’operazione l’igienizzazione perché non sono compiti specifici e quindi nel contratto c’è tutta la disponibilità a far divertire quest’anno scolastico in piena sicurezza bisogna ascoltare anche le esigenze e tutela i diritti dei Lavoratori È tutto Buon proseguimento di

