Ultime Notizie Roma del 09-05-2020 ore 10:10

romadailynews radiogiornale ancora l’augurio di una buona giornata dalla redazione da Francesco Vitale in studio niente più decreto aprile o maggio il governo lavora un decreto rilancio sul tavolo Piovono le proposte dei Ministeri a caccia di una parte di quei 55 miliardi che l’esecutivo ha messo in atto di spendere dal bonus baby-sitter che salirebbe da €600200 lo smart Working per i genitori con almeno un figlio a carico minore di 14 anni fino al bonus vacanze da €500 al rimborso degli abbonamenti dei mezzi pubblici sono alcune delle proposte contenute nella bozza del decreto una maxi manovra di quasi 800 pagine che tocca vari settori dalla salute alla famiglia dallo sport al lavoro dalle imprese ai trasporti a Milano i navigli sono tornati essere praticamente deserti dopo il clamore suscitato dalle immagini di numerose persone presenti nella giornata di giovedì è l’ultima tondelle sindaco sala che ha minacciato nuove chiusonel tardo pomeriggio del 8 maggio lungo le Rive dei canali sono presenti pochi passanti auto della Polizia Municipale in un’atmosfera non diversa da quella degli ultimi due mesi la curva dell’epidemia di coronavirus in Italia continua a decrescere si va verso il numero più basso di case in tutte le regioni inclusa la Lombardia è però ancora troppo presto per avere un quadro dell’andamento dei casi nei primi della riapertura che dal 4 maggio hanno segnato l’inizio della fase 2 intanto governo Istituto Superiore di Sanità stop non le fughe in avanti delle regioni che vogliono riaprire negozi e bar già dal 11 maggio nel gruppo ha trovato un accordo definitivo sul mess che consentirà agli Stati che ne faranno richiesta di accedere a finanziamenti agevolati con condizionalità illimitate che vengano usate sulle spese sanitarie di supplementari dopo che alla pandemia di covid-19 e torniamo a parlare ancora di pandemia di fase 2 far sentire la propria voce L’Unione nazionaleorganizzatori eventi Unione composta da oltre 50 degli organizzatori di eventi in tutta Italia e soprattutto in forte crescita che esprime preoccupazione soprattutto per il futuro sentiamo Cinzia Veneziano organizzatori di tutta Italia e che sia anche associazione perché siamo costruiti per affrontare le problematiche e le soluzioni per una ripartenza insicurezza quindi siamo varie tipologie di organizzatori quindi non ci sono solo i mercati Mostre mercato ma anche organizzatori di fiere quindi non solo pubblico ma solo tirato chiaramente è una situazione insolita perché per la prima volta si è riusciti ad organizzarci Junior ci siamo più di 60 organizzatori abbiamo anche istituito una pagina Facebook di prossimaeri la stazione sarà ufficializzata a brevissimo che cosa chiediamo innanzitutto di essere ascoltati perché siamo comunque ci siamo sul territorio siamo anche molto forti tra di noi ci sono degli organizzatori a livello nazionale e chiediamo di essere Innanzitutto ascoltate che cosa ci preme ci preme ottenere delle risposte certe per una ripartenza è chiaro che in questo momento di emergenza sanitaria Non pretendiamo di un evento con grandi assembramenti No ma perlomeno avere delle risposte che CDA che ci dicano Come possiamo ripartire perché ad oggi a parte la mancanza di aiuto che non è ancora arrivato Per alcuni dallo Stato è un modo comunque incerto non non sappiamo niente nessunocomunque di questa categoria che assorbe e in cascata raggruppa anche tutti gli operatori del settore per settore commerciale ed è tutto buon proseguimento di

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa