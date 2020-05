Ultime Notizie Roma del 09-05-2020 ore 12:10

romadailynews radiogiornale salute Bentrovati dalla redazione da Roberta Frascarelli nel suo messa nel giorno della memoria delle vittime del terrorismo il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella sottolinea che è giusto ricordare il coraggio di chi non si è piegato di che ha continuato a difendere la libertà conquistata la legalità le istituzioni che presidiano la vita Democratica Il terrorismo è stato sconfitto grazie al sacrificio e alla rettitudine di molti e grazie all’unità che il popolo italiano ha saputo esprimere in difesa dei valori più profondi della propria civiltà è importante il paese riparta ma il virus Non è cambiato nei densità nei caratteristiche violare le regole di comportamento per la prevenzione del contagio Dunque potrebbe facilitarne la circolazione il presidente dell’istituto superiore di sanità Silvio brusaferro Stoppa le fughe in avanti delle regioni che vogliono riaprire i negoziristoranti a partire già da lunedì e offre una sponda al ministro della Salute Roberto Speranza che anche oggi arriva dietro la linea del governo prima del 18 maggio non si apre nulla dobbiamo gestire con grande attenzione gradualità la fa vedere riaperture nessuna fuga in avanti Ha detto Ci vuole ancora tanta responsabilità altrimenti finiremo col vanificare i sacrifici fatti finora da Tunisia visto nelle ultime 24 ore altri 4 casi di contagio da coronavirus che portano 1030 il totale nel paese nordafricano lo rende Noto in un comunicato il Ministero della Sanità di Tunisi precisando che i difetti salgono a 45 e guariti da 600 a 338 il Regno Unito introdurre l’obbligo di quarantena per tutti i passeggeri in arrivo negli aeroporti del paese a partire dalla fine di questo mese quanto ha preso la BBC da fonti del governo e del settore dei trasporti aerei la quarantena scrive Thank durerà 14 giorni e verrà applicata alle personeprovenienti da tutti i paesi del mondo eccetto L’Irlanda l’eurogruppo ha trovato un accordo definitivo sul mess accordo raggiunto all’eurogruppo su una linea di credito da €240000 per gli Stati che lo desiderano per soddisfare le esigenze di finanziamento legate aldavanti al Palazzo accusandoli di attaccare il presidente di tutto per ora Grazie dell’attenzione appuntamento alle prossime news

