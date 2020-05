Ultime Notizie Roma del 09-05-2020 ore 14:10

romadailynews radiogiornale trovati dalla redazione da Roberta Frascarelli apriamo con la cronaca hanno bloccato la strada con un autocarro e poi con un escavatore hanno iniziato a scardinare dal muro lo sportello Bancomat della banca BPER a Santeramo in colle fino a quando nel cuore della notte sono arrivati i carabinieri allertati dalle numerose chiamate dei cittadini che hanno fornito informazioni dettagliate tu quanto stava accadendo quando i militari sono arrivati i malviventi sono fuggiti a bordo di una Giulietta Rossa oltre al escavatore cingolato e al autocarro con rimorchio parcheggiato di traverso per impedire l’accesso delle forze dell’ordine i carabinieri hanno trovato anche un Furgone Iveco Daily cassonato i mezzi risultati tutti rubati a marzo a Ginosa Taranto erano senza targa ingenti danni provocati dal tentato furto è questo ilmomento storico in cui L’Europa è seriamente messa alla prova Dimostri di essere l’Europa dei popoli e della pace così il presidente della CEI Cardinale Gualtiero Bassetti parlando sul ruolo dell’ Unione Europea nella gestione dell’emergenza covid-19 oe Senza un minimo di sostentamento per le persone per le famiglie non ci può essere pace sottolineato incorporato e lo dice anche la Bibbia che la pace la giustizia camminano insieme per essere l’Europa dei popoli si all’Europa della Pace e della Giustizia aggiunto 9 milioni 872000 occupate nel nostro paese le mamme sono circa 5,4 milioni e di queste tre milioni hanno almeno un figlio con meno di 15 anni nell’emergenza covid-19 lo smart Working avrebbe potuto aiutarmi e molte a conciliare le esigenze lavorative quelle familiari soprattutto a causa della chiusura delle scuole circa la metà 51,1% infattiimpiego che potrebbe essere organizzato in modo agile lo si legge in una ricerca della fondazione studi dei consulenti del lavoro di fusa alla vigilia della festa della mamma frasi quotidiane di contagio coronavirus Russia superato quota 10 mila per il settimo giorno consecutivo per un bilancio complessivo che adesso sfiora la soglia dei 200 mila secondo L’ultimo bollettino reso noto questa mattina dalle autorità di mosca nelle ultime 24 ore sono stati registrati nel paese 10817 Contaci che portano il totale quota 100 98666 la Russia al quinto posto nella classifica mondiale dei contagi dopo Stati Uniti Spagna Italia e Regno Unito e per tutto Grazie per averci seguito vi diamo appuntamento alle prossime news

