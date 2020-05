Ultime Notizie Roma del 09-05-2020 ore 16:10

romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio Roberta Frascarelli in apertura cronaca una valanga si è verificata a Cortina nella zona tofana di rosa sopra il rifugio Giussani un giovane morto trascinato a valle per oltre 100 metri nella zona vicina a quella dov’è avvenuta la valanga stava facendo attività sciistiche almeno un centinaio di persone lo afferma un testimone della valanga che si è abbattuta sopra l’abito di Cortina nella zona di tofana di Ron il giovane morto stava salendo con gli sci nella zona del Pilastro in molti stamane si sono recati sino al rifugio Angelo dibona e da lì stavano sciando lungo il Vallone della poppata l’eurogruppo ha trovato un accordo definitivo sul mezzo accordo raggiunto all’eurogruppo su una linea di credito da 240Verdi di euro per gli Stati che lo desiderano per soddisfare le esigenze di finanziamento legate al covid-19 annunciato su Twitter il ministro delle finanze francese Bruno lemaire agenzia andò che la linea del metro però operativa dal primo giugno ma L’Italia non Batta nel suo intervento conclusivo in the State of the union il premier italiano Conte ha sottolineato che la sfida cruciale quella di tradurre in realtà il segnale politico su recovery Fund prima che sia troppo tardi da aeroporto Sanzio di Falconara stamattina alle 12 un ATR 72 della Guardia di Finanza proveniente dal comando operativo aeronavale di Pratica di Mare ha riportato a Tirana alla Task Force e Sanitaria di 59 infermieri albanesi supportato il sistema regionale dell’emergenza del coronavirus alla partenza presente l’assessore Angelo sciapichetti per un saluto e un ringraziamento a nome della regione Marche medici e infermieri erano arrivati il 20Aprile scendono di nuovo sotto 200 i morti quotidiani in Spagna dove il triste bilancio Comprensivo arriva oggi a quota 26478 e quanto emerge dall’ultimo bollettino ufficiale del governo reso noto oggi è pubblicato dal quotidiano Il paese nelle ultime 24 ore in Spagna sono stati registrati 179 decessi rispetto ai 229 delle 24 ore precedenti a fronte di un totale di 223578 casi le persone guarite finora al suono cento 33952 la Svizzera non c’è la settimana prossima un’applicazione per smartphone progettata per rintracciare le persone potenzialmente infette da covid-19 al tempo stesso è stata resa facoltativa clinica azione secondo cui i clienti dovrebbero lasciare il proprio nome e il numero di telefono per accedere ristoranti che da lunedì potranno riaprire i battenti ed è tutto Per ora grazie dell’ascolto Vi diamo appuntamento alle prossime news

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa