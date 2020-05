romadailynews radiogiornale un’informazione Buonasera dalla redazione in Giuliano Ferrigno forza nella fase 2 guidata da Vittorio colao ha incontrato un centinaio di rappresentanti di imprese associazioni di categoria sindacati per definire priorità interventi economico-sociali sostenere che accelerare rilancio del paese nell’emergenza coronavirus le prime raccomandazioni si legge in una nota saranno proibite nei prossimi giorni con il premier Giuseppe Conte i vertici delle migliori aziende italiane di imprese innovatrici ed esportatrice diversi operatori turistici ci hanno dato una chiara idea dei bisogni ma anche delle grandi energie presenti per il rilancio di Vittorio Fallout e sulle ricoveri fondo prendiamo la proposta della commissione europea metterla sul tavolo tra qualche giorno lo spiega il premier Conte in un’intervista dove afferma che il programma deve essere ambiziosi in termini di risorse raccolte sui mercatifinanziare primariamente settori ai paesi più colpiti dalla pandemia deve prevedere la disponibilità anticipata rispetto al gennaio 2021 di parte dei fondi l’euro ci protegge ma sottolinea la politica moneta io di lui e non batte avverti che c’è la risposta affittare la pandemia non sarai qua per tutti rischiano effetti assai pericolosi ancora economia le domande di cassa integrazione in deroga determinate dalle singole regioni inviate all’INPS per autorizzazione alla pagamento sono 300 5434 206 1904 sono state autorizzate dall’ente previdenziale 57830 tre state pagate corrispondente ad una platea di 100 21756 beneficiari così legge sul sito dell’Inps Con riferimento ai dati fino al 7 maggio chiusura nuovo marito di Sergio Mattarella è il progetto europeo ha dovuto dimostrare l’elasticità necessaria propiziare fondamentale positivi cambiamenti E ora la volta ineludibile dell’affondamento della solidarietà politica dell’Unione Europea sottolinea il capostato in una dichiarazione nel suo messaggio per la giornata della memoria delle vittime del terrorismo il Presidente della Repubblica spiega inoltre che non sempre stata fatta piena luce ricorda poi Aldo Moro una ferita indelebile è tutto grazie per averci seguito dei minuti e tornano alla prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa