Ultime Notizie Roma del 09-05-2020 ore 20:10

romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno Spaziani informazioni emergenza coronavirus il bollettino di oggi i morti tornano ad essere meno di 200 ma per il resto i dati diffusi oggi dalla Protezione Civile sono probabilmente i migliori dall’inizio epidemia rigore ti crescono di 4000 unità superando quota 100 mila i nuovi casi sono stati in 1083 Praticamente lo stesso numero del 5 maggio è mai così basso dal 10 marzo anche link di nuovi casi non è mai stata così basta un nuovo positivo ogni 64 test effettuati 1,6% di Catanzaro accolto il ricorso presentato da continua tramite l’avvocatura Generale dello Stato contro l’ordinanza del Presidente della Regione Calabria Jole Santelli del 29 aprile scorso che consentiva il servizio ai tavoli all’aperto per barristorante Da agriturismo quanto si evince dal sito del toro dopo l’udienza collegiale tenuto in camera di consiglio svoltasi questa mattina Intanto il presidente del Veneto Luca Zaia auspica Spero che il governo decida dire qualcosa per il 18 maggio secondo lo zaino è fondamentale che i cittadini lo sappiano i parrucchieri ristoranti non possono venire a conoscenza il 17 sera che riaprono all’indomani Perché non funziona così dice ristoranti aggiunge leggo da qualche parte che qualcuno parla di mettere un tavolo nei 4 metri Se lo metti a casa sua un tavolo ogni 4 m te lo mette a casa sua attualmente al presidente una tavola 4 metri ma non hanno i ristoranti perché questo significa chiuderli tutti intanto la FIPE scrive applicare la regola 4 metri è uccidere la ristorazione una notizia di cronaca una giovane scialpinista 23 anni è morto travolto da una valanga a Cortina nella zona sopra il rifugio Giussani lui si trovava il fratello maggiore di 27 anni che si è salvato il giorno interno 3per decine di metri dalla massa di neve i due sono di Belluno la salma è stata recuperata da soccorso alpino della Guardia di Finanza chiusura andiamo negli Stati Uniti perché il coronavirus stazione andrà via Trento un vaccino Secondo il presidente americano Donald Trump che interviene in un evento con i parlamentari repubblicani Trump Avvisa rialzo le previsioni sui decessi negli Stati Uniti aumentando almeno 95 mila la stima sul numero dei morti la California intanto diventa il primo stato americano a passare al voto per posta nelle elezioni presidenziali di novembre a causa proprio della pandemia di coronavirus è tutto grazie per averci seguito torna nella prossima edizione

