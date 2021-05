Ultime Notizie Roma del 09-05-2021 ore 08:10

romadailynews radiogiornale domenica 9 maggio Buongiorno dalla redazione da Francesco Vitale in studio il secondo stadio del razzo cinese lunga marcia 5B è rientrato nell’atmosfera sull’oceano indiano in un’area vicino a Isole Maldive di rientro è stato confermato anche dal comando di difesa aerea del Nord America nelle ore precedenti il punto di rientro è stato da prima identificato nel Nord Atlantico poi nel bacino del Mediterraneo la Protezione Civile aveva già escluso un interessamento del suolo italiano l’Italia potrebbe presto varare nuove aperture si dati incoraggianti di questi giorni consolidando la tendenza il premier Mario Draghi dopo porto ribadisce la volontà del governo di riaprire ma farlo con la testa bisogna calcolare bene il rischio Aggiungi i dati sono incoraggianti se l’andamento dovesse continuare in questa direzione la cabina di regia procederà ad altre riaperture nelle ultime 24 ore sono 10176 nuovi contaggi e 224 i decessicon 300 38436 il tasso di positività e del 3% in calo i ricoveri in terapia intensiva per covid-19 nei reparti ordinari dal 15 maggio verrà Superata la Mini appena per le persone provenienti dai paesi europei lo stesso varrà anche per chi arriva da Gran Bretagna Israele in quanto gli Stati Uniti verranno potenziati voli covid free ed entro la metà di giugno l’obiettivo è quello di eliminare la quarantena è il risultato del tavolo fa il ministro degli Esteri Di Maio della Salute speranza Speranza che firma anche il via libera per le visite in sicurezza nelle RSA che saranno permesse solo con il Green pass con possibilità di uscite programmate rientri in famiglia il ministro ha proposto di stanziare 50 milioni di euro per la presa in carico gratuita da parte del Servizio Sanitario Nazionale dei pazienti maggiormente colpiti dal virus anche dopo le dimissioni Intanto con il bel tempo e riparte il turismo folla Venezia prima tintarella sulle spiagge PD e Movimento 5 Stelle si presenteranno gli elettori di Milano divisi con il Movimento pensiamo che in questosi è meglio fare due proposte perché in questi anni è stata anche diversa la proposta di l’idea di città chiarito il sindaco di Milano Giuseppe sala con te l’avrà invece riaprire un dialogo con i denti chiedere un confronto con tutte le anime che hanno dato il loro contributo nell’esperienza del governo Conte 2 ed all’esito di tale confronto dipenderanno anche le scelte sui territori almeno 50 morti oltre 150 feriti molti in gravissime condizioni per un’autobomba davanti alla scuola femminile a Kabul l’esplosione è avvenuta nel distretto di Dacia ed archi a ovest della capitale afghana mentre residenti stavano facendo acquisti per l’avvicinarsi della festa al Fit che segnerà la fine del mese di digiuno del Ramadan la prossima settimana dopo quelli di scienze sarai a Gerusalemme Est e nuovi scontri tra manifestanti palestinesi e polizia israeliana soprattutto le porte di Damasco non distante dal pianeta delle mosche almeno 50 i feriti negli scontri sono cominciati subito dopo le preghiere di l’hai lasciata al Cadorna più sacro notte di Ramadan incidenti anche lungo il confine conIl quartetto formato da Stati Uniti Russia e Unione Europea 1 esprime profonda preoccupazione per gli scontri nel invitare ad abbassare i toni rinnova il proprio impegno per una soluzione di pace negoziata tra i due stati l’ha persa per scozzese leader del snp Nicola sturno non ritiene che non ci sono giustificazioni per impedire un nuovo referendum per l’indipendenza come tanti risultati elettorali sturion ha detto che c’è senza alcun dubbio maggioranza Pro Indipendenza auto e moto 64 6 giugno in meno di 65 pari al 50% Più Uno nel parlamento di Edimburgo a Londra rieletto sindaco stadi cam con il 55% di voti dopo il ballottaggio l’esponente laburista avuto 1206013 4 preferenze contro le 900 77601 dell’avversario conservatore Sean Bailey chiudere con lo sport festa Granda Milano per lo scudetto dell’Inter che Giada campione batteria Sampdoria San Siro 51 intanto Fiorentina batte Lazio 2 a 0 Udinese Bologna per il giorno 1 e il Napoli Batte lo Spezia 41informa 12 sintomi conquista la Pole Position numero 100 in carriera con la sua Mercedes nelle qualifiche del GP di spagna Filippo Ganna vince la prima tappa del 104o giro d’Italia e conquista la maglia rosa nel Matteo berrettini vola in finale del terzo Masters 1000 stagionale Madrid contro il tedesco Alexander zverev E questa era l’ultima notizia vi auguro una buona domenica e appuntamenti

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa