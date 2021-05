Ultime Notizie Roma del 09-05-2021 ore 18:10

romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione domenica 9 maggio in studio Giuliano Ferrigno vaccini in apertura per il momento La Commissione Europea non ha rinnovato il suo contratto con astrazeneca oltre la scadenza dell’attuale prevista la fine di giugno ha detto il commissario al commercio interno europeo breton intanto l’unità di crisi della regione Lazio comunica che sono esauriti gli slot disponibili per la prenotazione del vaccino phaser per il mese di maggio sono disponibili ancora 100.000 slot di prenotazione per il vaccino astrazeneca il monodose di Johnson & Johnson il Veneto supera la soglia di 2 milioni di vaccinazioni migranti mattina di sbarchi a Lampedusa sono un migliaio le persone approdati sull’isola con 5 balconi in momenti successivi tutti sono stati trasferiti allo sport del leader della Lega Matteo Salvini chiede un incontro con draghi con milioni di Italiani in difficoltà Non possiamo pensare a migliaia di clandestini no marito di Papa Francesco la prepotenza Conduce ad una degenerazione dell’amore ad abusareparto offrire la persona amata senza l’amore ma dato che si trasforma in violenza e quante donne sono vittime Oggi giorno delle credenze questo non è amore amare come ci ama il Signore vuol dire apprezzare la persona che ci sta accanto dice Bergoglio al Regina Coeli mentre il secondo stadio del razzo cinese lunga marcia 5B eri entrato nell’atmosfera sull’oceano indiano in un’area vicino alle Isole Maldive Il rientro è stato confermato anche dal comando difesa aerospaziale del Nord America nelle ore precedenti il punto di rientro era stato da prima identificato nel Nord Atlantico poi nel bacino del Mediterraneo la Protezione Civile aveva già escluso l’interessamento del suolo italiano notizie in chiusura sale da almeno 50 il bilancio ufficiale delle vittime dell’auto bomba esplosa fuori da una scuola femminile a Kabul finora rimasto a 30 nonostante la stessa sicurezza locale Palazzo il numero verde ampio a fornire la mente il portavoce del Ministero degli Interni che ha specificato che due gomme sono state fatte esplodere dopo la prima mescolare impaurite per la deflagrazione sono Fuggite dall’edificio in preda al panico rimanendo ucciso dalle successive esplosioniGrazie per averci seguito le news attorno alla prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa