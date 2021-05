Ultime Notizie Roma del 09-05-2021 ore 20:10

romadailynews radiogiornale Buona domenica dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno emergenza viene primo piano per il momento La Commissione Europea non ha rinnovato il suo contratto per i vaccini sviluppati da astrazeneca avuto della scadenza dell’attuale contratto prevista la fine di giugno ha detto il commissario al commercio interno europeo intanto l’unità di crisi covid della regione Lazio comunica che sono esauriti gli slot disponibili per la prenotazione del vaccino phaser per il mese di maggio sono disponibile ancora 100.000 sull’ app di prenotazione per il vaccino astrazeneca il monodose di Johnson & Johnson il Veneto supera la soglia di 2 milioni di vaccinazioni e la Spagna arrivo caso lo stato di emergenza in vigore da ottobre per combattere la pandemia di covid consentendo agli spagnoli di viaggiare tra le regioni per la prima volta da mesi nella maggior parte delle regioni la fine di questo regime eccezionale significato anche la revoca del coprifuoco la fine dello stato di emergenza non significa Tuttavia alla fine delle restrizioni ai 17 comuninon ne possono ad esempio continuare a limitare l’orario di apertura al numero di avventori di bar e ristoranti o negozi che mi addormento la completa verità sugli anni di piombo è un’esigenza fondamentale per la Repubblica lo dice il capo dello Stato Sergio Mattarella in un’intervista a Repubblica nel giorno dedicato alle vittime del terrorismo e la ringrazio il presidente francese Macron per i recenti arresti dei terroristi italiani in Francia Si augura che possa venire lo stesso per quanti si sono sottratti alla giustizia italiana e vivono da latitante in altri paesi evidenzia quindi la necessità per l’Italia di rinnovare quella solidarietà Nazionale che permette la Repubblica di prevalere contro le versioni di chiusura l’ultima notizia concediamo che il venerabile Servo di Dio Angelo Rosario Livatino D’ora in poi ti ha chiamato Beato che ogni anno si possa celebrare la sua festa il 29 ottobre con queste parole Il giudice Livatino ucciso dalla mafia il 21 settembre del 90 è stato proclamato Beato nel corso di una cerimonia solenne nella cattedrale di Agrigento in contemporanea il reliquario Dov’è contenuta la camicia indossata il giorno in cui venne ucciso dalla mafia è stata collocata in undella cattedrale il suo esempio sia per tutti specialmente per i magistrati stimolo ad essere leali difensori della legalità e della Libertà ha detto il papà al Regina Coeli è tutto grazie per averci seguito le tornano alla prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa