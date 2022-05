Ultime Notizie Roma del 09-05-2022 ore 16:10

romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno il Presidente del Consiglio Mario Draghi parte per gli Stati Uniti per Washington dove domani incontrerà il presidente biden alla Casa Bianca al centro del colloquio gli aiuti all’ucraina le sanzioni contro Mosca e la corsa per l’indipendenza dal gas Russo Intanto in Italia si allarga il fronte che spinge per una soluzione negoziale alla guerra Mosca Chi è alle prime perplessità proprio sulla posizione di nato e Stati Uniti Di Maio dice dobbiamo supportare l’Ucraina e il suo esercito per la sua legittima difesa e l’Italia continuerà a lavorare per la pace ma non possiamo pensare di fornire armi per il suolo Russo pagina covid è il Sottosegretario alla salute Andrea Costa spiega che il paese del governo hanno scelto la gradualità per affrontare la pandemia nelle misure descrittive e nella allentamento dopo due anni fa parte dei cittadini c’è una responsabilità diversa in alcune situazioni continuano a indossare le mascherine e questo è il momento di dare fiducia agli italiani dopo il 15 giugno concludi costa credo ci siano le condizioni arrivare ad un estate senza restrizioni e sulla Tina sottolinea il contagio zero è utopistico è inarrivabile la cronaca è stato fermato al termine di un lungo interrogatorio nel quale avrebbe fatto le prime ammissioni il sospettato di aver ucciso la scorsa notte ad Alessandria Alberto Faravelli portiere di notte dell’hotel Londra gittata di un italiano di 46 anni senza fissa dimora di quel momento non sono state rese note le generalità ancora da stabilire il movente di chiusura ricordiamo il 9 maggio di 44 anni fa venne trovato il cadavere di Aldo Moro oggi a via Caetani il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella depone una corona di fiori per ricordare la tragedia erano presenti anche i presidenti delle camere Fico e casellati presidente della consulta madre sindaco Gualtieri oggi anche l’anniversario di Peppino Impastato ucciso dalla mafia anche lui 40 anni fa ed è il giorno della memoria per le vittime del terrorismo era l’ultima notizia per il momento l’informazione torna la prossima edizione Grazie per averci seguito

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa