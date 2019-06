Ultime Notizie Roma del 09-06-2019 ore 08:10

romadailynews radiogiornale domenica della redazione da Francesco Vitale in Studio 3a boccia il tipo di dati della lega per i debiti della pubblica amministrazione i due vicepremier invece li difendono gli attaccano è urgente che la pubblica amministrazione paghi gli arretrati dice Salvini il tesoro di ha una funzione in caso di Maio CGIL CISL e UIL in piazza ieri a Roma per il rinnovo dei contratti per le assunzioni proprio nella pubblica amministrazione con Landini che non esclude lo sciopero generale in autunno entro il 17 giugno si paga l’acconto Imu e tasi oltre 10 miliardi aperti questa mattina i seggi per i ballottaggi in 136 comuni italiani tra questi anche i capoluoghi potenza Campobasso a Ferrara Forlì Reggio Emilia Cremona Ascoli Piceno Biella Verbania Vercelli Foggia Livorno Prato e Rovigo si vota fino alle 23 poi lo spoglio domani vertice Conte Salvini è diAll’orizzonte un rimpasto di governo a favore della Lega e questa mattina in vaticano Papa Francesco presiederà la messa nella domenica di pentecoste poi la Regina Coeli ieri nella Veglia il pontefice si è belli della sua diocesi ascoltiamo Il grido di Roma ha chiesto il Santo Padre davanti a 50000 persone in mattinata il papà aveva incontrato 400 bimbi sfollati del Ponte Morandi ieri sera davanti alla sede del Parlamento a Tirana con i sostenitori dell’opposizione di centrodestra guidata da Bash a che hanno lanciato petardi fumogeni sassi contro la polizia schierata gli agenti hanno risposto con gli idranti e lacrimogeni disperdendo la folla il presidente albanese metà annullato la data delle amministrative nel girone di qualificazioni per gli europei dopo il 30 in posta da te nella Grecia Armani però non si accontenta dovevamo segnare di più dice il CT Azzurro il gol Nel primo tempo con ombrella Insigne Bonucci bene anche Belgio Germania mare invece la Francia Nations League stasera la finalePortogallo Olanda mondiali femminili oggi esordio dell’Italia contro l’Australia Vettel conquista la Pole del Gran Premio di Formula 1 del Canada in programma oggi a Montreal il tedesco della Ferrari ha battuto sul tempo il campione del mondo Ariston terza posizione per l’altro ferrarista Leclerc per impennis l’austriaco terra batte Djokovic sfiderà oggi Natale nella finale del Roland Garros l’ultima notizia Buon proseguimento e buona domenica

