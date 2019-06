Ultime Notizie Roma del 09-06-2019 ore 10:10

Roma Daily News radiogiornale ben ritrovate raccolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio aperto in Italia per i ballottaggi delle elezioni amministrative dopo il primo turno del 26 maggio sono 136 comuni interessati dal secondo turno 124 con popolazione superiore ai 15.000 abitanti e 12 con un po’ inferiore 15 capoluoghi coinvolti Tra cui due di Regione gli elettori interessati nei ballottaggi sono 3 milioni 600 48485 Per un totale di 4431 sezioni elettorali nove comuni al voto per motivi diversi dalla scadenza naturale per scegliere i nuovi sindaci si vota fino alle 23 e poi si procederà allo scoglio Cambiamo argomento perdiamo dico non è il ministro Giovanni Tria bocce mini moto su cui la lega aperto come ipotesi per pagare i debiti arretrati della pubblica amministrazione Questa è una cosa che sta nel loro programma il Ministero dell’Economia ha girato un parere negativo ha dettomargine del G20 finanziario di Phu quoc a ore dopo è arrivata la risposta del vicepremier pentastellato Luigi Di Maio se lo strumento per pagare le imprese non è minibot il Mac Mi trovi un altro ma lo trovi perché il punto le soluzioni non alle polemiche nate le presunte ragioni dei singoli ha scritto in un post su Facebook più tardi intervenuto anche Matteo Salvini sullo strumento di minimoto Si può discutere una proposta ma il fatto che si è urgente pagare le decine di migliaia di euro di ritratti di debiti della pubblica amministrazione nei confronti di imprese e famiglie deve essere chiara tu in primis al ministro dell’economia è una questione di giustizia ha detto il vicepremier leghista sui minimoto condivide giudizi negativi del presidente della BCE Mario Draghi tri aveva detto penso in un’interpretazione in quella del debito non servono nell’altra ovviamente si fanno i tracciati e qui non possono essere fatte parliamo ora di sport Grecia Italia finisce 0 a 3 la nazionale di mancini trionfa ad Atene dopo le due vittorie Open to kill Landia e Licia sign in avanti il tridente con chiesaazzurri in vantaggio con barella al 23esimo poi le residenti e Bonucci Cambiamo argomento i partecipanti alla manifestazione di ieri contro le navi da crociera in laguna di Venezia sono stati 8 mila Se l’ultimo Calcola fornito dalla polizia municipale le oscillazioni numeriche sono dovute al fatto che quelli partiti dalla riva delle zattere si sono via via aggiunte altre persone ingrossando le fila del corteo non una volta Marco davanti bacino numero è cresciuto ancora Anche perché nel frattempo la protesta per non aver permesso l’ingresso in tutta San Marco è diventata una sorta di gioco E questa era l’ultima notizia buon proseguimento di tornare alla regia

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa