Ultime Notizie Roma del 09-06-2019 ore 12:10

Roma Daily News radiogiornale Ben ritrovati l’ascolto della relazione da Francesco Vitali in studio ha detto questa mattina alle 7 ai seggi per i ballottaggi nei 136 comuni chiamati Al rinnovo del sindaco del consiglio comunale 15 comuni capoluogo di provincia interessati Ascoli Piceno Avellino Biella Campobasso Cremona Ferrara Foggia Forlì Livorno potenza Prato Reggio Emilia Rovigo Verbania e Vercelli Cambiamo argomento altolà del tesoro sui minimo della Lega insiste sulla possibilità di fare questi titoli per pagare i debiti della pubblica amministrazione ma il ministro dell’economia Giovanni Tria li boccia è una cosa che sta nel loro programma di Ministero dell’Economia ha girato un parere negativo a fermo al margine del G20 finanziario di in Giappone possiamo ancora pagina Non escludiamo nulla e chiediamo che si cambia la politica economica e sociale di questo paese necessaria una legge di stabilità completamente diversa così il segretario generale della CGILLandini rispondendo a chi gli chiedeva se i sindacati fossero intenzionati a Inveruno sciopero generale notturno In occasione della manifestazione unitaria sul pubblico impiego la mobilitazione c’è nei cosa fare lo decideremo insieme ci si dice Siamo qui per chiedere un cambiamento vero bisogna invertire la tendenza a cambiare le politiche sociali che sono sbagliate aggiunge Landini 6 cover non vuole cambiare ha bisogno dei Lavoratori oggi non hanno invertito la tendenza politica il capo del MoVimento 5 Stelle Luigi Di Maio ha incontrato oggi Beppe Grillo a Bibbona in provincia di Livorno lo rendono noto Fonti del MoVimento 5 Stelle che riferiscono che due Hanno pranzato insieme discorso sulla riorganizzazione del Movimento cronaca una donna di 43 anni è stata trovata uccisa con una coltellata e due uomini sono stati trasportati d’urgenza in ospedale è accaduto ieri in un’abitazione di Montegaldella comune nell’aria dei Colli Berici sarebbe l’ex convivente l’autore dell’omicidio della quarantenne dopo aver ucciso la donna è ferito con un’arma da taglio un uomo che si trovavanol’ex convivente di 38 anni si è infetto vari coltellate nel tentativo di suicidarti fino a un mese fa L’uomo che non ha precedenti e la vittima vivevano assieme Ma quando il rapporto si era interrotto l’omicida aveva appartamento l’aggressore avrebbe usato un coltello da sub l’omicidio secondo le prime testimonianze avvenuto al termine di una lite che ha coinvolto anche i due feriti uno dei quali Versa in condizioni disperate a dare l’allarme è stata una due feriti sono stati trasportati negli ospedali di Vicenza e Padova ed è tutto buon proseguimento di Ascolta

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa