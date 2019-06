Ultime Notizie Roma del 09-06-2019 ore 18:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione domenica 9 giugno a Giuliano Ferrigno stabilizzante generalmente ritenuta proiettata razionamento moderato nel 2019 Nel 2020 Tuttavia la crescita dei rischi datsun orientati verso il basso perché l’ha già comunicato finale del G20 finanziario di fukuoka in cui si rimarca la preoccupazione per le tensioni commerciali e geopolitiche che si sono intensificate continuiamo ad affrontare i tuoi figli ed essere pronti ad agire per prendere ulteriori azioni in conclusione e marcia di decine di migliaia di persone a Hong Kong contro la controversa legge sulle spedizione forzata decreto sollecitato da Pechino che consentirebbe al sospetti criminali di essere mandati in Cina per il processo quotazioni per i diritti umani civili vengono gradi ci servirà per portare avanti persecuzioni politiche esprimendo la libertà di parola i sostenitori della legge sostengono invece che sono state messe in atto misure per impedire che chiunque si è esposta persecuzionipuliti che venga estradato in Cina prima in Italia intervento di unità della Guardia di Finanza largo di Isola Capo Rizzuto vicino a Crotone per soccorrere una barca a vela di una quindicina di metri con a bordo un gruppo di 53 migranti dinas pakistana tra cui 10 minori arrestati anche due persone di nazionalità Ucraina identificate come scafisti migranti erano fatti di alcuni giorni fa da un porto della Turchia ultime notizie in chiusura l’accordo con gli Stati Uniti in tema di storia permesso di disinnescare la bomba didattiche va considerato buono l’ho detto il presidente messicano promettendo che ora mi fai si deve dare corso agli impegni presi da forzare la frontiera applicare la legge per rispettare i diritti umani l’accordo prevede la sospensione didattiche sarebbero scattati lunedì in cambio in Messico si era la Guardia Nazionale al confine sud per fermare il flusso di migranti raccoglierò maggior numero di richiedenti asilo negli Stati Uniti finché non verrà completato l’iter richiesta per tutto Grazie per averci seguito li uso tornano alla prossima edizione

