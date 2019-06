Ultime Notizie Roma del 09-06-2019 ore 20:10

Roma Daily News radiogiornale Buon pomeriggio dal redazione studio Giuliano Ferrigno elettorali per i ballottaggi nei 136 comuni chiamati Al rinnovo del sindaco e del consiglio comunale di questi 124 comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti tu e capoluoghi di regione al ballottaggio potenza Campobasso poi Avellino Ferrara Forlì Reggio Emilia Cremona Ascoli Piceno Biella Verbania Vercelli Foggia Livorno Prato e Rovigo filetto di sono oltre i 3,6 milioni alle 23 a chiusura dei seggi buon voto mangia ovunque la sinistra sei venuto il Primo Ministro dell’Interno Matteo Salvini Cambiamo argomento la crescita globale si sta stabilizzando da generalmente ritenuta proiettata verso un aumento moderato nel 2019 Nel 2020 Tuttavia la crescita lenta base ai rischi restano orientati verso il basso lo si legge nel comunicato finale del G20 finanziario di fukuoka in cui si rimanga la preoccupazione delle decisioni commerciali oggi e politiche che si sono intensificateda affrontare questi rischi ad essere pronti ad agire per prendere ulteriori azioni economia ipotizzati dalla Lega dei debiti della pubblica amministrazione due vicepremier invece li difende e attacca non è urgente che pubblica amministrazione paghi gli arretrati dice Salvini Il tesoro via una soluzione in casa Di Maio CGIL CISL e UIL in piazza ieri a Roma per il rinnovo dei contratti e per le funzioni proprio nella pubblica amministrazione con Landini che non esclude in generale in autunno entro il 17 giugno si paga l’acconto Imu e tasi oltre 10 miliardi un’ultima notizia in chiusura due anziani marito e moglie morti oggi non incendio nella loro abitazione in provincia di Venezia e vittima un uomo di 87 anni la moglie di 86esimo rimasti intrappolati nella villetta in cui abitavano il rogo si è scatenato intorno alle 5:30 del mattino sulle cause al momento secondo i vigili del fuoco sarebbe escluso il Dolo mentre stato informato il PM di turno è dovuto Grazie per averci seguito le muse tornano alla prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa