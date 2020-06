Ultime Notizie Roma del 09-06-2020 ore 07:10

romadailynews radiogiornale Buongiorno dalla redazione da Francesco Vitale è martedì 9 giugno imprese lavoro come motore dell’economia in fra strutture ambiente come volano delle rilancio turismo arte cultura come Brand del paese una pubblica amministrazione alleata di cittadini imprese istruzioni ricerca e competenze fattori chiave per lo sviluppo Individui e famiglie in una società più inclusiva ed è qua sono in 6 macro settori e 6 obiettivi del piano per la 3 che la task force di Vittorio con la va consegnato il premier Conte un’Italia più forte residente da e qua è l’obiettivo centrale del rapporto tra le misure il rinvio del saldo delle imposte 2019 dell’accordo 2020 escludere il covid dalla responsabilità penale delle imprese accelerare sul 5G e banda larga Per i meno abbienti rinnovo dei contratti a Termini sanatorie sul lavoro nero epunto nuovo video che cattura l’uccisione di un altro giovane afroamericano disarmato dopo essere stato fermato ogni giorno sei da un poliziotto bianco per eccesso di velocità intanto a New York avere sul taglio dei fondi alla polizia mentre Minneapolis città di Giorgio Floyd smantelli dipartimento ma Trump riverisce legge e ordine e chiede di Non togliere i fondi la polizia nell’ultimo sondaggio della CNN sulla corsa presidenziale Pro Joe biden e lo stacca di 14 punti un margine che non aveva mai avuto anziato un uomo ha lanciato la sua auto dimostranti che protestavano per la morte di George Floyd e ha ferito una persona con una pistola secondo la polizia è il capo del KKK bella Virginia è stata per vedere una marcata contrazione del PIL nel 20 20 con una caduta del Lotto il 3 è una ripresa parziale nel 2021 il dilagare del covid Ha determinato uno shock senza precedenti l’istitutoed inoltre una caduta per i consumi delle famiglie e poi si accompagna anche il crollo degli investimenti sul fronte del Lavoro la disoccupazione scenderà al 9% per effetto dell’aumento degli inattivi 500.000 persone Hanno smesso di cercare lavoro gli acquisti della bici ed eviteranno dalla Capital Key quando servirà il presidente dell’eurotower lagarde conferma della Banca Centrale Europea per i paesi colpiti dall’ emergenza virus per l’under Parlamento di Strasburgo ma chiede che anche l’Unione Europea faccia la sua parte sollecitando La Rapida adozione di immagini pluriennale in Generation europeo la gara anche sottolineato che la spesa Europea dovrebbe ristabilire parità di condizioni sostenere i più colpiti dalla crisi debutta in quattro regioni la 1/2 milioni di persone l’hanno già scaricata la ministra Pisano annuncia che gradualmente Sara estesa in tutta Italia Intanto continua a calare il numero di malati da un intero e quello dei guariti nei numeri della Protezione Civile laannuncia che l’indagine psicologica per mappare la circolazione del virus è stata prorogata a fine giugno ti aspettavamo una maggiore adesione ultimo giorno di scuola nel segno di uno sciopero sindacati per il ritorno a settembre in sicurezza anche flash mob cinema rispettando il distanziamento per la maturità mancano ancora all’appello 1000 presidenti di commissione la ministra Azzolina torna’ sulle polemiche sul mai pensato i ragazzi chiusi in cabina di sicurezza ho visto immagini surreali da sicurezza scuola è molto seria down Street va in controtendenza e mentre loro riapre il governo di Boris Johnson introduce da oggi la non c’è da fare anche una obbligatoria di 14 giorni e chiunque arrivi nel Regno Unito con o senza sintomi da covid da trascorrere del glutine domicilio al momento dell’arrivo regole che potrebbero portare alcune compagnia un’azione legale che secondo l’aeroporto di error costerebbero il lavoro fino a 25000 persone secondo uno studio mioma evitato 3 milioni di morti in Europa è il consiglio federale della FIGC approva la delibera per il piano B in caso di nuovo È definitivo stop al campionato di serie A con 18 voti a favore e tre contrari passa la proposta del presidente Gravina sia i play-off e playout se ci saranno le date utili per disputare i Se invece non ci fosse tempo sufficiente si farebbe ricorso algoritmo per stabilire retrocessioni e le qualifiche in Europa con l’algoritmo niente assegnazione dello scudetto Gravina ha vinto il calcio dimostri in la coerenza E questa era l’ultima notizia a voi tutti l’augurio di un buon inizio di giornata e un buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa