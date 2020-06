Ultime Notizie Roma del 09-06-2020 ore 09:10

romadailynews radiogiornale una buona giornata e un buon proseguimento di ascolto da Francesco Vitale imprese il lavoro come motore dell’economia infrastrutture ambiente come volano delle rilancio turismo arte cultura come Brand del paese una pubblica amministrazione alleata dei cittadini imprese istruzione ricerca e competenze chiave per lo sviluppo Individui e famiglie in una società più inclusiva ed è qua sono i tuoi macrosettori sei obiettivi del piano per la fase III che la task force di Vittorio colao ha consegnato al premier Conte un’Italia più forte Ti riempirei qua è l’obiettivo centrale del rapporto tra le misure il rinvio del saldo delle imposte 2019 dell’accordo 2020 escludere il covid e dalla responsabilità penale delle imprese accelerare sul 5G e banda larga Per i meno abbienti rinnovo dei contratti a termine sanatoria sul lavoro nero e con tante spunta un nuovo video che cattura l’uccisione di un altro giovane afroamericano disarmato dopo essere stato fermato insì da un poliziotto bianco per eccesso di velocità intanto a New York si va verso un taglio di fondi alla polizia mentre Minneapolis città di George Floyd non te li partimento ma tra privati esce legge e ordine chiede di togliere i fondi alla polizia nell’ultimo sondaggio della CNN sulla corsa presidenziale però Joe biden e lo stacca di 14 punti Più margine che non aveva mai avuto a Seattle un uomo ha lanciato la sua auto si dimostra che protestavano per la morte di George Florida perito una persona con una pistola secondo la polizia il capo del KK della Virginia prevede una marcata contrazione del PIL Nel 2020 con la caduta del 8:03 % è una ripresa parziale nel 2021 il dilagare del covid Ha determinato uno shock senza precedenti l’istituto prevede Inoltre una caduta per i consumi delle famiglie a cui si accompagna anche il crollo investimenti sul fronte del Lavoro la disoccupazione scenderà il 9 6% per effetto dell’aumento degli inattivi 500.000 persone Hanno smesso di cercare lavoro gli acquisti della BCE devi Ranno dalla capitaleservirà la presidente dell’eurotower La garda conferma lo scudo della Banca Centrale Europea per i paesi colpiti dall’emergenza virus Fernando al parlamento di Strasburgo ma chiede che anche l’Unione Europea faccia la sua parte solo una rapida adozione di budget pluriennale next generation lagarde ha anche sottolineato che la spesa Europea dovrebbe ristabilire parità di condizioni sostenere i più colpiti dalla crisi debutta in quattro regioni l’ app immuni due milioni di persone l’hanno già scaricata la ministra Pisano annunciati gradualmente fare spesa in tutta Italia Intanto continua a calare il numero dei malati ad aumentare quello di guariti i numeri della Protezione Civile La Rotta annuncia che l’indagine psicologica per mappare la circolazione del virus è stata prorogata a fine giugno ci aspettava una maggiore adesione ultimo giorno di scuola nel segno di uno sciopero virtuale dei sindacati per il ritorno in sicurezza anche flash mob vestiti non rispettando il distanziamento per la maturità mancano ancora all’appello 1000 presidenti di commissione la ministra Azzolina torna’ sulle polemiche su plexiglass mai pensaragazzi chiusi in cabina di sicurezza ho visto immagini surreali la sicurezza scuola è molto seria la Corea del Nord interromperà da oggi canali di comunicazione militari politici con la Corea del Sud nemica questa la reazione all’iniziativa di alcuni attivisti che nei giorni scorsi sono riusciti a inviare i volantini in contesti anti Pyongyang a dal sud al nord l’ha detto l’agenzia Nord Corea Pyongyang interromperà completamente le vie di collegamento tra le autorità del nord del Sud a partire dalle 12 ora locale saranno le 5 già in Italia precisa l’agenzia down Street però in controtendenza e mentre l’Europa riapre il governo Di Fonzo introduce da oggi l’annunciata quarantena o obbligatoria di 14 giorni chiunque arrivi nel Regno Unito con o senza sintomi da covid 19 da trascorrere nel domicilio indicato al momento dell’arrivo regole che potrebbero portare alcune compagnia un’azione legale che secondo lei aeroporto di El trovo costerebbero il lavoro fino a 25000 persone secondo uno studio in tante lockdown3 milioni vinti in Europa ed è tutto Buona giornata e buon proseguimento di ascolto appuntamento a più tardi

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa