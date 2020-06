Ultime Notizie Roma del 09-06-2020 ore 10:10

romadailynews radiogiornale ancora una buona giornata e un ben ritrovate l’ascolto da Francesco vita il comitato di esperti in materia economica e sociale guidato da Vittorio colao ha consegnato la Presidenza del Consiglio il rapporto sul lavoro effettuato dalla data del suo insediamento lo scorso 10 aprile Questa seconda fase si legge in una nota Il comitato è stato chiesto di suggerire visione strategica iniziative atte a facilitare rafforzare la fase di rilancio foto covid 19 e ci spostiamo a Roma un ragazzino di 14 anni è morto investito da un’auto nella tarda serata di ieri è caduto in zona Infernetto in via Francesco Cilea Sul posto sono intervenute numerose pattuglie della polizia locale il 118 personale sanitario ha provato a rianimarlo ma non c’è stato nulla da fare al volante un giovane di 22 anni che si è fermato è stato trasportato all’ospedale Grazie per gli esami di rito del risultato positivo al test tossicologico ildi turno e ha disposto Dunque l’arresto il giovane sarà probabilmente processato per direttissima Punto Nuovo video che cattura l’uccisione di un giovane afroamericano disarmato dopo essere stato fermato in giro da un poliziotto bianco per eccesso di velocità nella clip Si vede che la gente chiede al giovane di sedersi nella propria gazzella in attesa del carro attrezzi dopo che la sua auto è finita in panne l’altro americano avrebbe tentato di sedersi sul posto di guida due volte la prima volta la gente usa lo spray urticante la seconda lo tira fuori dall’auto è in una colluttazione gli spara 6 volte la proposta della commissione europea di un quadro finanziario pluriennale di vedute di next generation sono decisivi non dobbiamo dimenticare che la più grande emissione sovranazionale in euro mai annunciata che è associata la proposta potrebbe anche avere un impatto positivo Sul volo internazionale per l’euro sarà importante adottare rapidamente questo pacchetto così la presidente della BCE Christine lagarde durante un’audizione in Parlamento Europeo torniamoItalia è in corso da questa notte una vasta operazione antimafia della Polizia di Stato di Trento con l’Impiego di circa 200 uomini coordinati dalla Procura della Repubblica direzione Distrettuale Antimafia diretta a disarticolare una locale in branco età da anni operante a Bolzano emanazione sicura della ndrina italiano Papalia di Delianuova in provincia di Reggio Calabria tra i 20 arrestati figurano anche esponenti di altre famiglie ndranghetiste appartenenti al mandamento ionico e tirrenico della Calabria perquisizioni e arresti Sono in corso anche nelle province di Reggio Calabria Padova e Treviso i dettagli dell’operazione saranno Resi noti nel corso di una conferenza stampa che si terrà alle 11 presso la Procura della Repubblica di Trento a cui parteciperanno il procuratore della repubblica di Trento direttore centrale anticrimine è il direttore del Servizio Centrale operativo noi per il momento ci fermiamo qui buon proseguimento di ascolto avuto che lavori di una buona giornata

